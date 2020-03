Einbrecher-Trio ergaunert Deliktsgut im Wert von 112'000 Franken – unter anderem in Eich, Sursee und Luzern Drei Männer sind für eine Einbruchserie in den Kantonen Luzern, Aargau und Solothurn verantwortlich. Nun hat das Luzerner Kriminalgericht einen Weissrussen verurteilt – möglicherweise war er der Hauptdrahtzieher. Evelyne Fischer 03.03.2020, 05.00 Uhr

Ein tüchtiges Trio war da am Werk: Drei Männer machten sich bis zu ihrer Festnahme Ende Januar 2017 in den Kantonen Aargau, Luzern und Solothurn an Mehrfamilienhäusern zu schaffen. In 13 von 15 Fällen mit Erfolg. Erbeutet haben sie in gut sieben Wochen ein Deliktsgut in der Höhe von insgesamt rund 112'000 Franken. Sichergestellt wurden etwa zahlreiche Halsketten, Ohrstecker und eine Damenarmbanduhr.