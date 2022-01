Taxibranche in Luzern leidet wegen Uber und der Coronapandemie

Branche in der Krise Zuerst Uber, dann die Pandemie – die Luft wird immer dünner für Luzerner Taxifahrer Die Pandemie und das gesellschaftliche Leben auf Sparflamme setzen dem lokalen Taxigewerbe zu – genauso wie der US-Konzern Uber. Das letzte Urteil über diesen ist jedoch noch nicht gesprochen. Pascal Studer 0 Kommentare 11.01.2022, 16.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Es ist tiefster Winter, doch anstelle von dicken Schneeflocken prasseln Regentropfen auf die Taxidächer vor dem Luzerner Bahnhof. Die Fahrer stehen beim Velostand, manche trinken Kaffee, einige rauchen. Das garstige Wetter passt zur Situation, in der sie sich befinden – denn hier, wo vor zwei Jahren noch reger Betrieb herrschte, ist gegenwärtig praktisch Flaute.

«Die letzten beiden Jahre waren katastrophal», «Uns geht es schlecht», «Das waren harte Monate»: Der Tenor der Taxifahrer ist eindeutig: Die Branche hat gelitten – denn sie kämpft seit Monaten an verschiedenen Fronten.

Der Lohn reicht nicht mehr

Die offensichtlichste Herausforderung nennt Khalid Zafar: die Pandemie. Er sagt:

«Vor Corona hatte ich täglich 20 bis 25 Kunden. Jetzt sind es im Schnitt nur noch drei.»

Andere Taxifahrer sprechen von 13 bis 16 Fahrten pro Schicht. Unter dem Strich sind Zafars monatliche Einnahmen stark gesunken – «um etwa 1300 Franken», wie er sagt. Sein derzeitiges Einkommen beläuft sich auf rund 2200 Franken. Das ist so wenig, dass Zafar mittlerweile auf die finanzielle Unterstützung seiner vier Kinder angewiesen ist. Zwei sind noch in der Lehre, zwei arbeiten «bei den SBB und der UBS», sagt er nicht ohne Stolz.

Ein gewohntes Bild: wartende Taxis vor dem Luzerner Hauptbahnhof. Bilder: Nadia Schärli (Luzern, 30. Dezember 2021)

Gastronomie, Hotellerie, Clubszene, Tourismus: Sie alle ächzen seit Beginn der Pandemie. Doch die Taxibranche ist auf das Funktionieren anderer Wirtschaftszweige angewiesen. Sejfudin Causevic, Präsident der Luzerner Taxikommission, umreisst das Problem: «Es ist wie ein Rattenschwanz: Wenn die Leute nicht in den Hotels übernachten, müssen sie auch nicht dorthin gebracht werden. Und leidet die Partyszene, bleiben auch die Nachtschwärmer aus.» Die Einbussen von Zafar überraschen ihn daher nicht. Durchschnittlich 40 bis 50 Prozent tiefer seien die Einnahmen im Vergleich zur Zeit vor Covid, führt Causevic aus:

«Es geht der Branche viel schlechter als vor Corona.»

Taxigewerbe hechelt Uber hinterher

Doch nicht nur die Pandemie hat das lokale Taxigewerbe torpediert. Denn rund drei Monate vor dem ersten schweizweiten Shutdown Mitte März 2020 gab es einen anderen, einschneidenden Moment, der die Branche in der Region Luzern durchgeschüttelt hat: die Ankunft von Uber.

Das US-amerikanische Unternehmen bietet weltweit Online-Vermittlungsdienste zur Personenbeförderung an. In der Zentralschweiz habe der Konzern nicht nur in Luzern, sondern auch in Zug Fuss gefasst, wie Uber-Sprecherin Luisa Elster sagt. Trotz Pandemie klingt sie optimistisch:

«Die Nachfrage nach Dienstleistungen, die über Uber vermittelt werden, wächst sowohl in Luzern wie auch in anderen Städten und Regionen der Schweiz kontinuierlich.»

Corona scheint man gut abgefedert zu haben: Gemäss Elster liegt das Geschäft von Uber in der Schweiz wieder auf einem ähnlichen Niveau wie vor der Pandemie.

Der Kontrast zum lokalen Taxigewerbe ist frappant. Dies lässt sich vor allem auf einen offenen Streitpunkt zurückführen, der die Justiz weltweit seit Jahren beschäftigt: die Beurteilung des Arbeitsverhältnisses der Uber-Fahrer. Je nachdem, wie diese Gretchenfrage beantwortet wird, ändern sich die Wettbewerbsvoraussetzungen für das lokale Gewerbe fundamental. So müsste bei einem Anstellungsverhältnis der Konzern bei ihren Fahrern, teils auch rückwirkend, für an sich selbstverständliche Leistungen aufkommen – Sozialleistungen, Spesenersatz, Ferien oder Krankheitsentschädigungen. Taxiert man Uber-Fahrerinnen aber als selbstständig, fällt all dies für den Konzern weg – was der Hauptgrund ist, weshalb Uber lokale Taxifahrer, die an einen bestimmten Taxitarif gebunden sind, mit Tiefstpreisen unterbieten kann. Klar ist: Es geht um viel Geld.

Luzerner Taxikommission: Dialog mit Uber hat nicht gefruchtet Zwischen dem lokalen Taxigewerbe und Uber scheinen die Fronten verhärtet zu sein. Gemäss Sejfudin Causevic, Präsident der Luzerner Taxikommission, ist es in der Vergangenheit zu Gesprächen mit Uber-Vertretern gekommen. «Ich habe unter anderem darauf gepocht, dass Uber ihren Chauffeuren eine gerechtere Entlöhnung gewährleistet», sagt Causevic. Zudem forderte er den Konzern auf, deren Sozialabgaben zu übernehmen. Uber habe aber auf seiner Position beharrt. Sprecherin Luisa Elster betont zudem, dass man den Fahrerinnen und Kurieren eine «kostenlose Unfallversicherung sowie finanziellen Schutz bei Mutterschaft, Vaterschaft, Krankheit oder Verletzung» anbiete. Causevic setzte sich ausserdem dafür ein, dass die Uber-Fahrer nur noch zehn Prozent ihrer Einnahmen an den Konzern abgeben müssen. Auch hier habe es kein Entgegenkommen gegeben. Sprecherin Luisa Elster präzisiert, dass «die Servicegebühr für selbstständige Fahrer 25 Prozent des Fahrpreises» betrage. (stp)

Rechtssprechung nähert sich der Sache an

Auch die Schweizer Gerichte haben sich mit diesem Zankapfel wiederholt befasst. Erst im vergangenen Dezember hat das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich festgehalten, dass typische Uber-Fahrer unselbstständig angestellt sind. Nennenswert ist auch ein Urteil des Berufungsgerichts Waadt, das im Kern zum gleichen Schluss kommt. Arbeitnehmerverbände wie die Unia oder der Schweizerische Nutzfahrzeugverband Astag frohlockten über diese Entscheide und forderten die Kantone zu entsprechenden Handlungen auf.

Uber-Sprecherin Luisa Elster hält jedoch dagegen – und verweist ihrerseits auf ein Bundesgerichtsurteil, das sich mit der Frage des sozialversicherungsrechtlichen Statuts von Uber-Fahrern in der Schweiz auseinandersetzte. Sie betont:

«Das Bundesgericht hat darin bestätigt, dass Uber Schweiz nicht als Arbeitgeber von Fahrern eingestuft werden kann.»

Die Krux dabei: Der Fall bezog sich auf eine Tätigkeit bei Uber, die heute gar nicht mehr angeboten wird – nämlich Uber-Pop. Michael Meier, Rechtsanwalt und Oberassistent für Sozialversicherungsrecht an Universität Zürich, schreibt in einer Urteilsbesprechung folglich, dass die entscheidende Frage nach der Art der Erwerbstätigkeit erneut «umschifft» werde.

Weder schwarz noch weiss

Was gilt nun? Anruf bei Charlène Züger. Sie ist Rechtsanwältin bei Grossenbacher Rechtsanwälte in Luzern und unter anderem spezialisiert auf Arbeitsrecht. Ihr ist die Problematik in der Branche bekannt. Sie betont, dass man sich an bestimmte Kriterien halten müsse. «Verschiedene Fragen sind zentral: Gibt Uber beispielsweise vor, zu welchen Zeiten und zu welchen Tarifen gearbeitet werden muss? Kann der Konzern Weisungen erteilen? Wer stellt das Auto zur Verfügung? Auf wen sind diese eingelöst?»

Ein weiterer wichtiger Punkt: die wirtschaftliche Abhängigkeit der Uber-Fahrer gegenüber dem Konzern. Im Fall, den das Berufungsgericht des Kantons Waadt zu beurteilen hatte, war etwa festgehalten, dass der Kläger durchschnittlich mehr als 50 Stunden wöchentlich für Uber gefahren ist. Züger betont:

«Eine hohe wirtschaftliche Abhängigkeit ist nebst der Weisungsgebundenheit ein starkes Indiz für das Vorliegen eines Arbeitsverhältnisses.»

Auch für das Zürcher Sozialversicherungsgericht war dieser Punkt entscheidend – es bestehe ein «faktisches Unterordnungsverhältnis», so die Begründung.

Uber-Sprecherin Elster übt an beiden Entscheiden Kritik: So ignoriere das Zürcher Sozialversicherungsgericht unter anderem, dass für die betroffenen Fahrer keinerlei Arbeitspflicht bestehe: «Wir werden deshalb Berufung einlegen.» Der Fall im Kanton Waadt beziehe sich derweil auf einen Fahrer, der im Jahr 2015 den Service Uber-Pop genutzt habe – ein Service, der bereits im Jahr 2018 eingestellt wurde. Elster betont:

«Wir sind daher der Ansicht, dass die Auswirkungen dieser Entscheidung nicht auf andere Fahrer übertragen werden können.»

Nur: Dieses Argument kann man auch beim Urteil des Bundesgerichts ins Feld führen, das die Position von Uber grundsätzlich stützt. Charlène Züger stellt deshalb klar:

«Ob sich jeder Uber-Fahrer als angestellt qualifiziert, kann derzeit generell schlicht nicht für jeden Einzelfall beantwortet werden.»

Kommen allerdings genügend Einzelfälle vor Gericht, entwickelt sich eine Praxis. Zumindest scheint das Sozialversicherungsgericht Zürich in seinen aktuellen Entscheiden zu der Qualifizierung der Uber-Fahrer als Angestellte zu tendieren. Grundsätzlich bestünde zudem die Möglichkeit, dass das Bundesgericht mit einem obiter dictum – also einer Erwägung, die losgelöst vom Einzelfall eine verallgemeinerbare Rechtsauffassung begründet – für Klarheit sorgt. Hierfür müsste ein entsprechender Fall jedoch bis vor Bundesgericht weitergezogen werden.

Kantonsrat könnte sich bald wieder mit dem Thema befassen

So bleibt die Erkenntnis, dass der Rechtsweg für Einzelfälle zwar aussichtsreich sein kann. Um allgemeine Konkretheit in der ganzen Branche zu schaffen, erscheint er aber ungeeignet. Andere Mittel hätte der Gesetzgeber. So hat der Luzerner Kantonsrat im vergangenen September über etwas beraten, was in Genf bereits im November 2019 beschlossen wurde: ein kantonales Verbot für Uber. Das Postulat von SP-Kantonsrat David Roth wurde jedoch abgelehnt.

Dass sich die Luzerner Politik bald wieder mit Uber beschäftigt, scheint aber nicht unwahrscheinlich. Immerhin betonte die Regierung damals, dass man «die Entwicklung in den anderen Kantonen mit Interesse» verfolge. So könnte insbesondere der aktuelle Entscheid aus Zürich das Thema wieder aufs politische Parkett bringen.

