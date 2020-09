«Eine dynamische Firma»: Transportunternehmen Galliker beeindruckt Grünliberale auf deren Fraktionsausflug Nach der Session ging es für die Parteien auf den Fraktionsausflug. Die GLP reiste nach Altishofen. Reto Bieri 08.09.2020, 20.51 Uhr

Die Luzerner GLP-Fraktion besuchte gestern die Firma Galliker.

Bild: Dominik Wunderli (Altishofen, 8. September 2020)

Für den Fraktionsausflug zerstreuten sich die Kantonsratsparteien gestern Nachmittag in alle Himmelsrichtungen. Die Grünliberalen zum Beispiel reisten zur Transport- und Logistikfirma Galliker. Deren imposante Gebäude erstrecken sich über die Gemeinden Dagmersellen, Altishofen und Nebikon. Rund 1700 Personen arbeiten dort, europaweit sind es 3000.

Wie es sich für eine Partei gehört, die grün im Namen trägt, fuhren die Grünliberalen per Zug und Bus. Vermehrt auf Nachhaltigkeit setzen will auch die Firma Galliker, wie Geschäftsführer Peter Galliker mehrmals bekräftigte. Ihm sei bewusst, dass sie mit einer Lastwagenflotte von rund 1100 Fahrzeugen bei grünen Politikern als Umweltsünder gelten. «Wir geben uns aber täglich Mühe, uns zu verbessern.» Sein Bruder Rolf Galliker ergänzte, man wolle bis 2050 CO2-neutral sein. «Bis 2040 wollen wir die Hälfte der Flotte auf alternative Antriebe umstellen.» Anfang Jahr hat die Firma den ersten serienmässig hergestellten Elektro-Lastwagen gekauft. Und seit ein paar Tagen ist ein Wasserstoff-LKW auf dem Galliker-Gelände zu bestaunen. Er gehört zu den ersten zehn Trucks seiner Art in der Schweiz. Bis 2024 will Galliker 30 solcher umweltfreundlichen «Brummis» anschaffen. Vorerst sei nicht geplant, selber Wasserstoff zu produzieren, antwortete Peter Galliker auf eine Frage von Angelina Spörri (GLP, Eschenbach). Ziel sei es, mit Partnern in der Nähe eine Wasserstoff-Tankstelle zu eröffnen. Von der Politik wünscht sich der Firmenchef, dass sie der Wirtschaft die nötige Zeit gibt, um die Umwelt-Massnahmen umzusetzen.

Neben den Fahrzeugen konnten die Politiker die grösste Logistikhalle besichtigen, wo Lebensmittel wie Guetzli und Mehl aber auch Medizinalgüter gelagert und bereitgestellt werden. «Mittlerweile zählen wir 57 Kunden aus dem Pharmabereich», so Peter Galliker. Zum Kantonsspital Luzern zum Beispiel seien früher rund 25 LKW-Fahrten nötig gewesen. «Heute, da alles über uns läuft, braucht es noch zwei Fahrten. Das ist gut für die Umwelt, der Kunde ist happy.» Das beeindruckte GLP-Fraktionschefin Claudia Huser Barmettler. «Es ist eine dynamische Firma, die versucht, Lösungen für die Zukunft zu finden. Das entspricht unserer Politik.»