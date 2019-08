Eine Grepperin konnte ihren Kurzfilm in Cannes präsentieren Fariba Buchheim (24) feiert als Filmschaffende Erfolge. Nun ist sie für einen Schweizer Regie-Preis nominiert. Roseline Troxler

Fariba Buchheim (links) mit Kamerafrau Natalia Mamaj bei der Arbeit an einem Filmprojekt. (Bild: PD)

Wer den Lebenslauf von Fariba Buchheim liest, den mag erstaunen, dass die Grepperin erst 24-jährig ist. Doch die Zielstrebigkeit und der Ehrgeiz der jungen Schweizerin haben sich bisher ausbezahlt.

Fariba Buchheim ist in Fribourg multikulturell aufgewachsen. Die Herkunft ihrer Mutter ist Polnisch und Iranisch, die ihres Vaters Französisch und Deutsch. Bereits mit 11 Jahren stand sie auf der Bühne und vor der Kamera – sei es an Kindercasting-Shows oder in Werbefilmen. «Im Rampenlicht hat es mir als Kind gefallen. Die Initiative kam dabei nicht von meinen Eltern, sondern von mir.» Inzwischen hat sie hinter die Kamera gewechselt. Sie sagt:

«Hinter der Kamera kann ich Themen aufgreifen, die mich persönlich interessieren, und somit eigene Ideen umsetzen.»

Nebst dem Studium hat sie ein eigenes Unternehmen

Mit ihrem Partner Andreas Pfohl, gebürtiger Bayer, hat sie das Unternehmen NOZY Films gegründet. Ausserdem studiert sie seit 2017 an der Hochschule für Film und Fernsehen in München Dokumentarfilm und Fernsehpublizistik. Sie räumt ein, dass es eine Herausforderung sei, Uni, Drehen, Schneiden und Schreiben unter einen Hut zu bringen. 6-Tage-Wochen seien die Regel. Sie müsse dabei schauen, genug Energie zu tanken. «Als Diabetikerin ist das manchmal schon eine Herausforderung.» Erholen könne sie sich in Luzern am See besonders gut.

Im Rahmen ihres Studiums hat Fariba Buchheim schon mehrere Filme produziert. So auch den Kurzfilm «Formen». Erst im Mai konnte sie diesen am renommierten Filmfestival von Cannes präsentieren – im Programm «Next Generation Short Tiger». Der Film zeigt in schwarz-weissen Bildern die Rücken von Menschen verschiedenen Alters, gezeichnet von Narben und Verformungen. Und Fariba Buchheim lässt die Porträtierten darüber sprechen. Sie hat zum Thema einen persönlichen Bezug. «Ich leide selber an Skoliose, einer Verkrümmung der Wirbelsäule.» Dreimal wurde sie deshalb bereits operiert.

Dass ihr Film am Festival in Cannes dem Publikum präsentiert wurde, bezeichnet die Filmschaffende als «grosse Ehre». Da sie selber vor Ort war, blickt sie auf ein Erlebnis zurück, das «extrem aufregend» war. Nebst der Vorführung ihres Filmes nahm sie an Workshops teil oder besuchte andere Filmvorführungen. Rückblickend erzählt sie:

«Wie die Menschen Schlange standen, um einen Film zu sehen, hat mir gezeigt, wie wichtig und prägend Filme sein können.»

Sie hat an den Zuger Filmtagen abgeräumt

Mittlerweile wurde der Kurzfilm «Formen» an rund zwanzig Festivals gezeigt – auch in der Schweiz. An den Zuger Filmtagen räumte die Grepperin gleich doppelt ab. Sie erhielt den Preis für den besten Film sowie den Publikumspreis. Dennoch sagt die Dokumentarfilmerin: «Während ich von vielen Betroffenen die positive Rückmeldung erhielt, ein wichtiges Thema offen zu legen, gab es auch kritische Stimmen.» So hätten gewisse Zuschauer den Film als voyeuristisch empfunden. Diese Kritik bremst die Grepperin nicht. Ihren Stil und ihre Arbeitsweise bezeichnet sie als «nah, intim und intuitiv».

Für ihr Unternehmen produziert Fariba Buchheim auch Werbefilme und Musikvideos. Vor kurzem wurde offiziell, dass sie mit ihrem Partner nebst zwei weiteren Filmemachern für den SRG-Regiepreis nominiert wurde. Dieser wird im Rahmen des «Gässli Film Festival» in Basel verliehen. «Die Nomination ist eine Überraschung und eine Riesenfreude, gerade weil das Festival in der Schweiz stattfindet und meine Familie anwesend sein wird», erklärt sie. Am Festival wird ein Musikvideo von Fariba Buchheim und ihrem Partner gezeigt. Die Schweizerin freut sich darauf, in Basel Kontakte zu knüpfen. Sie kann sich nach Abschluss ihres Studiums in rund zwei Jahren vorstellen, sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland tätig zu sein.

Mit ihrem Vater auf Spurensuche

Besonders beschäftigt Fariba Buchheim derzeit ein ganz persönlicher Dokumentarfilm. Er handelt von ihrem Vater, der auf der Suche nach Antworten über die wahre Vergangenheit seiner Eltern quer durch Europa und bis nach Kanada reist. «Mit der Familie zu drehen, braucht besonders viel Feingefühl.» Immer wieder gelte es, bewusst Abstand zu nehmen. «Doch das wichtigste ist es, die porträtierte Person nicht zu beeinflussen.» Die Rolle der Beobachterin, sie fasziniert Fariba Buchheim ganz besonders.