Eine Luzerner Familie trotzt den widrigen Coronaumständen in Uganda Schulschliessung und Ausgangssperre wegen Covid-19 sowie zu viel Regen: Ein Kinderhilfswerk aus Malters ist in Ostafrika stark gefordert. Stephan Santschi 04.06.2020, 05.00 Uhr

In der Schule des Hilfswerks Njuba in Kasubikamu lernen zur Zeit rund 450 Kinder. Bilder: PD

«Die Grillen zirpen laut um mich herum, in der Ferne bellt ein einsamer Hund, sonst herrscht Stille. Wo einst ausgelassenes Kindergelächter und rhythmisches Trommeln auf Wasserkanistern erklang, herrscht bei Einbruch der Dämmerung unheimliche Stille.» So umschreibt Claudia Derungs in ihrem Newsletter die gegenwärtige Atmosphäre auf dem Schulgelände in Kasubikamu. Das kleine Dorf in Uganda, rund 70 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Kampala gelegen, bekommt die Auswirkungen des Coronavirus ebenfalls zu spüren. «Seit dem 20. März ist unsere Schule geschlossen. Wann sie wieder aufgeht, weiss niemand», sagt Derungs. Sie ist Projektleiterin des spendenfinanzierten Kinderhilfswerks Njuba mit Sitz in Malters, das in Kasubikamu eine Primarschule und einen Kindergarten für rund 450 Kinder betreibt. Weitere 90 Kinder werden an anderen Schulen unterstützt.

Mit ihrem Mann Daniel Plattner, ihren beiden Kindern und 56 Mitarbeitern wartet sie gegenwärtig auf neue Informationen der Regierung, langfristige Pläne gebe es keine. Am letzten Schultag liess sie die Schüler Hausaufgaben abschreiben. «Homeschooling-Unterlagen der Regierung haben es nicht bis zu uns geschafft. Und Online-Aufgaben kann hier im Busch niemand machen. Also haben wir selber Übungsblätter zusammengestellt», sagt Derungs. «Man muss kreativ sein, es gibt immer eine Lösung.»

Uganda erwartet schlechte Ernten

An die besonderen Umstände im ostafrikanischen Land hat sich das Luzerner Paar gewöhnt. 2011 eröffnete es ein Waisenhaus, das es auf Eigeninitiative aber wieder geschlossen hat. «Mit Waisenhäusern wurde in Uganda Missbrauch betrieben, es gab viele illegale Institutionen. Da die Regierung sie nicht kontrollieren konnte, wurden sie landesweit verboten», erklärt Claudia Derungs und fügt zudem an: «Wir haben auf Familienhilfe und Bildung von Kindern aus armen Familien umgestellt. Sie sollen aus ihren vier Wänden herausfinden und auf eigenen Beinen stehen können. Zu sehen, wie sich die Kinder trotz erschwerter Bedingungen entwickeln, ist unser Antrieb.»

In Uganda darf man inzwischen wieder zu Fuss zur Arbeit – zuletzt war selbst das nicht möglich.

Die Nachfrage ist gross und steigt fortlaufend. Deshalb nutzen Derungs und Plattner die Zwangspause, um auf dem Projektgelände an der Zukunft zu arbeiten. Das Schulgebäude wird um Unterkünfte für Lehrer erweitert, der Spielplatz ausgebaut und auch die Arbeit auf der dazugehörigen Farm ist intensiv. «Die Regenzeit dauert nun fast schon ein Jahr an, die Trockenzeit blieb aus. Das fördert viele Schädlinge», berichtet Derungs. Vor allem die Bohnen, ihr Hauptnahrungsmittel, drohen aufgrund der Nässe zu verfaulen. «Wir erwarten eine schlechte Ernte.» Nun versuche man sich mit alternativen Anbaumethoden zu behelfen.

Andere Sorgen als das Coronavirus

Die Menschen in Uganda sind nur wenig mit Covid-19 beschäftigt. «Sie sind es sich gewohnt, mit schlimmen Krankheiten zu leben. Täglich sterben Hunderte an Malaria, Typhus oder Aids», erzählt Derungs. Nach offiziellen Zahlen gibt es im Land bisher 317 Coronainfizierte und noch keinen Todesfall. «Die Menschen machen sich mehr Sorgen wegen der Massnahmen der Regierung.» Der Lockdown nimmt zuweilen eine erstaunliche Schärfe an. Alle Läden ausser Lebensmittelgeschäften waren geschlossen, der öffentliche Verkehr ist eingestellt, Privatfahrzeuge durften bis vor kurzem nicht benutzt werden, sogar zu Fuss war der Weg zur Arbeit nicht erlaubt. Noch immer herrscht ab 19 Uhr eine strikte Ausgangssperre.

Die durchgehende Regenzeit bedroht die Ernte in Uganda.

Und was ist im Infektionsfall zu tun? «Es gibt eine Hotline, die habe ich aber noch nie benutzt. Auf Corona wird hier vorwiegend an der Grenze getestet, bei uns gibt es keine bekannten Fälle.» Ob die Spitäler für die Behandlung des Coronavirus gerüstet wären, weiss Derungs nicht. Mehr Sorge bereitet ihr die Tatsache, dass selbst die Abgabe von Lebensmitteln an die Ärmsten untersagt ist. «Bei uns in der Schule nehmen die Kinder am Morgen und am Mittag ihre Hauptmahlzeiten ein. Nun sind sie ziemlich knapp dran mit dem Essen.» Also gab man an bedürftige Familien Gutscheine für Lebensmittelgeschäfte ab.

Kinder verlieren wohl ein ganzes Schuljahr

Das Schuljahr dauert von Februar bis Dezember, doch vor August rechnet Derungs nicht mehr mit einer Öffnung. «Dann werden die Schüler zwei Drittel verpasst haben, das ist nicht mehr aufzuholen. Viele werden ein Schuljahr verlieren.» Zahlreiche Kinder seien in der Schule schwach, verfügten nur über geringe Englischkenntnisse und hätten zu Hause Eltern, die nicht lesen und ihnen daher auch nicht helfen könnten. «Am Abend fehlt ihnen nach der Arbeit auf dem Feld der Strom, um bei Licht ein wenig lernen zu können.»

Für Claudia Derungs und ihre Familie war es deshalb nie ein Thema, das Land Richtung Heimat zu verlassen. «Ich habe keine grosse Angst vor dem Coronavirus. Es ist wichtiger, die Leute hier zu unterstützen.»

