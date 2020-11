Eine Mehrheit der Luzerner Gemeinden verlagert ihre kommunalen Abstimmungen an die Urne Wegen der Coronapandemie lassen von den 68 Gemeinden, die normalerweise Gemeindeversammlungen durchführen, mindestens 43 an der Urne über ihre Budgets abstimmen. Susanne Balli 07.11.2020, 05.00 Uhr

Möglichst viele Kontakte vermeiden: So lautet die Devise, um die Verbreitung des Coronavirus zu bremsen. Damit mussten sich in den letzten Tagen auch die Gemeinden im Kanton Luzern befassen und sich die Frage stellen, ob sie trotz Pandemie eine Gemeindeversammlung durchführen sollen. Denn wie immer stehen Ende Jahr Budgetversammlungen an.

In Geuensee zum Beispiel fand im Juni die Gemeindeversammlung wegen Corona im Freien statt. Im Herbst ist das schwierig umzusetzen:

Von den 82 Luzerner Gemeinden führen normalerweise 68 Kommunen Gemeindeversammlungen durch. Davon haben sich mindestens 43 entschieden, stattdessen Urnenabstimmungen durchzuführen (Stand 6. November). Nur 37 Prozent der Gemeinden halten an Versammlungen fest – mit entsprechenden Schutzkonzepten.

An der Urne statt im Versammlungsverfahren abzustimmen, ist dank der kantonalen Covid-Verordnung, welche die politischen Rechte betrifft, möglich. Der Entscheid liegt bei der Gemeinde. «Die Gemeinden haben dabei abzuwägen zwischen den Interessen, eine Gemeindeversammlung durchführen zu können und den dringenden Aufrufen von Bundesrat und kantonalen Stellen in der akuten Lage die persönlichen Kontakte, wenn immer möglich, auf ein Minimum zu reduzieren», sagt Kathrin Graber, Leiterin Abteilung Gemeinden beim Justiz- und Sicherheitsdepartement.

An Gemeindeversammlungen mehr als 50 Personen gestattet

Gemeindeversammlungen sind laut Graber ausdrücklich von der 50-Personen-Beschränkung ausgenommen. Bereits im Frühling, während der ersten Welle der Pandemie, sagte ein Teil der Gemeinden die Versammlungen ab und ging an die Urne oder verschoben sie in den Spätsommer/Herbst. Doch die Abstimmungen über die Budgets 2021 lassen sich nicht über mehrere Monate verschieben.

Laut Kathrin Graber schreibt das Gesetz über den Finanzhaushalt den Gemeinden vor, dass die Stimmberechtigten das Budget mit dem Steuerfuss vor Beginn des Rechnungsjahres beschliessen müssen – also bis Ende 2020. Zahlreiche Gemeinden lassen darum am 29. November an der Urne abstimmen, weil dann auch kantonale und nationale Vorlagen vors Volk kommen. Andere Gemeinden führen den Urnengang am 20. Dezember durch.

Schüpfheim: Entscheid für Gemeindeversammlung

Schüpfheim gehört zu jenen Gemeinden, die trotz Pandemie ihre Gemeindeversammlung abhalten. Die Stimmberechtigten können am 25. November unter anderem über das Budget abstimmen. «Wir haben uns schon Gedanken über einen Urnengang gemacht», sagt Geschäftsführer und Gemeindeschreiber Willy Schmid auf Anfrage. Man habe sich dann aus mehreren Gründen doch für die Durchführung der Gemeindeversammlung entschieden. «Wir hielten am 17. September die Versammlung zur Rechnung 2019 ab, die im Frühling aufgrund der Pandemie verschoben worden war. Der Ablauf war trotz Schutzkonzept sehr gut», so Schmid. Neu bestehe nun eine Maskenpflicht.

Zudem: Weil es ausser dem Budget 2021 kein weiteres Traktandum gebe, das viele Leute mobilisieren könnte, habe man sich für die Gemeindeversammlung entschieden. Zwar werde die Gemeindestrategie 2020-2030, das Legislaturprogramm 2020-2024 sowie der Aufgaben- und Finanzplan 2021-2024 zur Kenntnisnahme unterbreitet. «Hier kann man aber gemäss unserer Gemeindeordnung nicht Ja oder Nein stimmen, daher eignet sich dieses Geschäft nicht für eine Urnenabstimmung.»

Gemeindeversammlung: Sehr wenig Teilnehmer

Jene Gemeinden, die eine Versammlung durchführen, müssen wohl aber mit einer noch tieferen Teilnehmerzahl als sonst rechnen. Dies war auch in Schüpfheim der Fall. «Am 17. September waren 44 Personen an der Gemeindeversammlung anwesend, davon 42 Stimmberechtigte. Das ist bei den insgesamt 3142 stimmberechtigten Personen schon eine sehr kleine Zahl. Wir hoffen nicht, dass es am 25. November noch weniger sind», sagt Schmid. Auch dieser Umstand war für einige Gemeinden ein Argument für eine Urnenabstimmung.

Eine Rolle bei der Entscheidung spielt auch die Kostenfrage. Kathrin Graber sagt: «Die Kosten für einen Urnengang werden wegen des Drucks der Botschaften und der Stimmzettel, die allen Stimmberechtigten zuzustellen sind, höher sein. Dazu kommen die Aufwendungen für das Urnenbüro.» Man könne aber keine Aussage darüber machen, wie viel teurer ein Urnengang schliesslich sei. Dies sei abhängig von der Anzahl der stimmberechtigten Personen in einer Gemeinde.

Urne: Kosten für Druck und Urnenbüro

So fallen zum Beispiel in Sursee, wo am 20. Dezember ebenfalls eine Urnenabstimmung anstelle einer Gemeindeversammlung stattfindet, zusätzliche Kosten für den Druck einer ausführlicheren Botschaft oder das Urnenbüro an. Dies bestätigt Andrea Stutz, Stadtschreiber-Stellvertreterin. Hingegen fallen laut Stutz die Kosten für die Gemeindeversammlung weg. Die Mehrkosten könne man nicht in einer Zahl beziffern. Würde eine Gemeindeversammlung beispielsweise im Rahmen jener im Oktober mit Schutzkonzept durchgeführt, entstünden auch so Mehrkosten durch grössere Räumlichkeiten, höhere Technikkosten und mehr Personalaufwand. «Da wir nicht wissen, welche Vorschriften im Dezember gelten werden, können wir keinen Vergleich anstellen», sagt Stutz.

Sursee habe an der Gemeindeversammlung im Oktober die Erfahrung gemacht, dass «die Stadt ein Schutzkonzept hat, welches die Abstand- und Hygienevorschriften einwandfrei umsetzt». Doch der weitere Verlauf der Pandemie sei ungewiss. Der Stadtrat wolle Planungssicherheit. Stutz:

«Wir möchten einen allfälligen budgetlosen Zustand möglichst umgehen und auch einen Beitrag leisten, Menschenansammlungen möglichst zu vermeiden.»

Ob die Erfahrungen mit den Urnengängen bei einigen Gemeinden einen Systemwechsel von den Gemeindeversammlungen weg hin zu Urnenabstimmungen befeuern, wird sich zeigen. Andrea Stutz sagt in Bezug auf Sursee: «Der Stadtrat verschliesst sich einer Diskussion sicherlich nicht.»