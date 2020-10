Eine Studie zeigt: Die Bevölkerung von Reiden möchte mehr Freiraum, ein Café und ein Pub Der Gemeinderat von Reiden hat seine Bevölkerung zu ihrem Wohlbefinden befragt. Grosse Sprünge liegen wegen der Finanzen aber wohl nicht drin, erklärt die zuständige Gemeindeärtin. Niels Jost 09.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Den Puls der Bevölkerung spüren: Das ist das Ziel vieler Politiker. Auch der Reider Gemeinderat wollte wissen, wie es seiner Bevölkerung geht. Deshalb hat er vor zwei Jahren beschlossen, eine Befragung durchzuführen.

Das Resultat liegt nun vor, zusammengefasst auf 43 Seiten. Das Fazit ist grundsätzlich positiv: Die Bevölkerung sei «insgesamt zufrieden» mit dem Leben in der Gemeinde. «Gesundheitsversorgung, Schule und Freizeitangebot werden als gut bis sehr gut eingeschätzt», auch die Anbindung an den Verkehr, die Infrastruktur und Einkaufsmöglichkeiten würden gelobt.

Das Dorf Reiden. Bild: Jakob Ineichen (26. September 2020)

Die positive Bilanz freut die zuständige Gemeinderätin, Esther Steinmann-Neeser von der IG Reiden. «Eine solche Befragung haben wir noch nie durchgeführt», sagt sie. «Die Studie ist eine gute Situationsanalyse und zeigt auf, was bereits gut läuft und wo es noch Handlungsbedarf gibt.»

Insgesamt wurden 300 Personen aus allen Altersschichten und Ortsteilen angeschrieben, was ungefähr vier Prozent der Gesamtbevölkerung entspricht. 280 Personen haben den Online-Fragebogen schliesslich ausgefüllt – was einer Rücklaufquote von 70 Prozent entspricht. Zudem wurden 14 Personen mit Migrationshintergrund durch Interviews befragt.

Jugendliche wünschen sich ein Café oder ein Pub

Durchgeführt hat die Befragung die Abteilung Gesellschaft und Gesundheit der Gemeinde, das Thema Migration bearbeiteten vier Studenten der Fachhochschule Nordwestschweiz. Die Kosten kann Esther Steinmann nicht beziffern. Nur so viel: «Die Studie bedeutete in erster Linie einen grossen Stundenaufwand. Sie war einer der Kernaufgaben von Bettina Hübscher, Leiterin der neu geschaffenen Abteilung Gesellschaft und Gesundheit.»

Neben der grundsätzlichen Zufriedenheit der Bevölkerung ist eine weitere Haupterkenntnis, dass sich viele Reider mehr öffentliche Räume zum Verweilen wünschen. Gerade den rund 110 befragten Jugendlichen fehle ein Jugendraum, ein Cafè oder ein Pub. Ob die Gemeinde einen solchen Treffpunkt erhalten wird, ist unklar. «Der Handlungsspielraum des Gemeinderats ist hier beschränkt», sagt Steinmann. «Als Gemeinde können wir kein Café betreiben. Das ist die Aufgabe der Privatwirtschaft. Der Gemeinderat könnte lediglich die nötigen Rahmenbedingungen schaffen», so die Vorsteherin des Ressorts Soziales und Gesellschaft.

Konkrete Massnahmen werden 2021 erarbeitet

Wie diese aussehen könnten und welche weiteren Massnahmen der Gemeinderat nun vorsieht, lässt Steinmann noch offen. Zunächst müsse man die Studie vertiefend analysieren. Ziel sei es, konkrete Massnahmen ins nächste Legislaturprogramm zu nehmen, welches 2021 erarbeitet wird. Steinmann stellt jedoch klar: «Die Studie soll kein Papiertiger werden.» Gleichzeitig sagt sie: «Grosse Sprünge darf man nun nicht erwarten. Vielmehr möchten wir in kleinen und wohlüberlegten Schritten vorgehen und diese fortlaufend überprüfen.»

Dies sei nicht zuletzt der Finanzlage der Gemeinde geschuldet. Reiden ist mit 3950 Franken pro Kopf eine der am stärksten verschuldetsten Gemeinden im Kanton Luzern. Auch der Steuerfuss von 2,2 Einheiten ist kantonsweit einer der höchsten. Die Steuerbelastung wird denn auch von vielen Befragten als «hoch» eingeschätzt. Eine Steuersenkung komme aber kaum in Frage, so Steinmann. «Aus unserer finanziellen Lage müssen wir keinen Hehl machen. Unser primäres Ziel muss es sein, Schulden abzubauen», findet das IG-Mitglied und fügt an: «So werden wir nicht alle Wünsche erfüllen können, welche die Bevölkerung nun geäussert hat. Wir müssen realistisch bleiben.»

Einem anderen Wunsch versucht der Gemeinderat jedoch bereits Rechnung zu tragen, nämlich: einheitlich auftreten, Spannungen und Uneinigkeiten – wie sie in der Vergangenheit vorgekommen sind – verhindern. So hat das neu zusammengesetzte Gremium kürzlich einen Workshop zu Teambildung besucht. Der erste Schritt für eine gute Zusammenarbeit ist damit gelegt.