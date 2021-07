Landwirt This Fischer kämpfte nach einem Unfall um die Lehre

Lehrabschluss Landwirt This Fischer benötigte eine ungewöhnlich grosse Portion Durchhaltewillen Bevor This Fischer seine Ausbildung als Landwirt beginnen konnte, musste er sich nach einem Unfall und der folgenden Operation an der Wirbelsäule zurück ins Leben kämpfen. Natalie Ehrenzweig 22.07.2021, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für Landwirt This Fischer aus Ebersecken ist es eine grosse Freude, wenn er sieht, wie die Natur gedeiht. Bild: Pius Amrein

This Fischer wusste schon als Jugendlicher, dass er erst Landmaschinenmechaniker und dann Landwirt lernen will. Gleich nach der ersten Ausbildung hat er sich mit seinem kleinen Betrieb selbstständig gemacht, die zweite Ausbildung zum Landwirt sollte bald folgen. Doch dann passierte 2016 ein Unfall.

«Wir hatten Heuballen abgeladen. Während ich noch mit dem Chauffeur sprach, fiel ein Heuballen aus 5 Metern Höhe und streifte mich. Ich rannte unter Schock noch ins Haus und gab meiner Mutter Bescheid, dass ich nicht mehr atmen könne», erinnert sich der 27-Jährige. Zum Glück reagierten alle richtig und der Verunfallte wurde mit der Rega abgeholt. Die Ärzte waren erst ratlos, wie die Verletzung zu operieren sei: Der zweite Halswirbel und der fünfte Brustwirbel waren gebrochen. Die Befürchtung war gross, dass der damals 22-Jährige mindestens gelähmt bleibt oder sogar stirbt. Doch dank einem sehr guten Operationsverlauf konnte This Fischer schon nach einer Woche wieder nach Hause.

Drei Jahre brauchte er, um wieder fit zu werden

Dass es sich lohnt, für seinen Traum alles zu geben und nie loszulassen, dafür ist der Ebersecker ein leuchtendes Beispiel. «Gleich nach dem Unfall habe ich mir überlegt, meine Bude aufzugeben, aber nun habe ich Arbeiter eingestellt», erzählt er. Er habe viele Therapiestunden hinter sich und drei Jahre gebraucht, um wieder fit zu werden.

«Dass ich die Landwirtlehre noch machen werde, daran habe ich nie gezweifelt.»

Fischers ungewöhnlich grosse Portion Durchhaltewillen hat sich gelohnt. Fünf Jahre später hat er diesen Sommer die Lehre als Landwirt abgeschlossen. Sogar mit Ehrenmeldung. «Ich wollte das richtig machen, nicht berufsbegleitend», erklärt er. Aufgrund seiner ersten Ausbildung konnte er die Lehre verkürzt in zwei Jahren absolvieren. Besonders schwer gefallen seien ihm eher die schulischen Fächer. «Ich arbeite lieber auf dem Hof», meint er schmunzelnd.

Seine Verletzung führt ausserdem dazu, dass ihm langes Sitzen mit gebeugtem Kopf Schmerzen verursacht: «Ich bekomme dann Kopfweh.» Beim Lernen für die Lehrabschlussprüfung hat ihm einerseits die Unterstützung seiner Freundin geholfen. «Als Landmaschinenmechaniker hatte ich zudem natürlich im Fach Maschinen Vorteile», verrät er.

This Fischer aus Ebersecken. Bild: Pius Amrein

This Fischer ist selbst auf einem ­Bauernhof aufgewachsen. «Die Lehre habe ich aber – bis auf einen kleinen Teil – bei einem anderen Betrieb gemacht. Mir ist der Landwirtberuf sehr wichtig. Ich finde es toll, wenn ich sehe, wie die Natur gedeiht und wir Nahrung produzieren. Das ist jedes Jahr eine neue Herausforderung», gerät er ins Schwärmen. So hatte er auch in der Schule am liebsten das Fach Pflanzenbau. Dass das Leben als Landwirt nicht einfach ist, weiss er natürlich. Man sei zugleich flexibel und eben auch nicht.

«Wenn das Heu rein muss, dann muss es rein. Aber in Regenphasen, wie jetzt zum Beispiel, da können wir auch mal spontan was unternehmen.»

Landwirte hätten sich vielen Herausforderungen zu stellen – Gesetze, Preisdruck, aber natürlich auch dem Wetter.

Nun, mit dem zweiten Lehrabschluss in der Tasche, wie geht’s nun weiter? «Ich werde erst mal auf dem Lehrbetrieb weiterarbeiten. Mein Traum ist, einmal einen eigenen Hof zu führen. Ob das unser Hof daheim ist oder ein anderer, sehe ich dann», blickt This Fischer in die Zukunft. Dass er die zweite Ausbildung gemacht hat, lasse ihm auch noch einen Plan B offen, falls die Gesundheit vielleicht mal nicht mehr mitspiele.

«Damit kann ich zum Beispiel in den Futtermittelverkauf gehen. Mit den zwei Ausbildungen habe ich viele Möglichkeiten», weiss der 27-Jährige. Er sei ja noch jung und wisse mit zwei Ausbildungen jedenfalls, dass er alles gemacht habe, was er könne.