Durchgangsbahnhof Luzern: Das Jahrhundertprojekt einfach erklärt

Einfach erklärt Durchgangsbahnhof Luzern: Alles, was Sie zum Jahrhundertprojekt wissen müssen Die Planungen für den Luzerner Durchgangsbahnhof laufen auf Hochtouren. Hier erfahren Sie, was der aktuelle Stand ist und welche weiteren Schritte jetzt folgen. Robert Knobel 16.10.2021, 05.00 Uhr

Luzern erhält eine neue Bahnstrecke mitsamt neuem Bahnhof. Diese wird vollständig unterirdisch verlaufen: In Ebikon zweigen die Züge von der Stammlinie in einen neuen Tunnel ab. Dieser führt unter dem Dietschiberg und unter dem Luzerner Seebecken hindurch und mündet in einem unterirdischen Bahnhof direkt unter dem heutigen Bahnhof. Von dort geht es weiter durch den Neustadttunnel bis zum Bruchquartier. In der Nähe des Polizei-Hauptgebäudes mündet die neue Strecke in die alte Linie Richtung Emmenbrücke. Die unterirdische Strecke ist insgesamt 5,3 Kilometer lang.

So könnte der Tiefbahnhof aussehen. Visualisierung: Kanton Luzern

Der heutige Kopfbahnhof hat seine Kapazitätsgrenze erreicht – mehr Züge bringt man nicht mehr rein. Der Durchgangsbahnhof schafft zusätzliche Kapazitäten und schnellere Fahrzeiten: Die Fahrzeit Luzern–Zürich wird von heute 45 Minuten auf rund 30 Minuten sinken. Der IR Luzern–Olten wird neu halbstündlich verkehren, die meisten S-Bahnen sogar jede Viertelstunde. Hinzu kommen neue S-Bahn-Haltestellen auf Stadtgebiet, beispielsweise beim Paulusplatz, Steghof und Kreuzstutz. Es entstehen auch neue Direktverbindungen, zum Beispiel Zug–Luzern–Bern.

Baustart ist frühestens 2028, Eröffnung der neuen Durchmesserlinie ist 2040 geplant. Betroffen von den Bauarbeiten ist vorallem das Luzerner Stadtzentrum sowie der Bahnhof selber. So müssen die Gleise 8 bis 13, unter denen der Tiefbahnhof zu liegen kommt, während mehrerer Jahre vollständig stillgelegt werden. Denn der neue Bahnhof wird im Tagbau gebaut. Auch ein Teil des Busbahnhofs auf dem Bahnhofplatz muss weichen, weil dort eine Baugrube entsteht. Sichtbar werden die Bauarbeiten auch auf dem See (siehe nächstes Kapitel) sowie beim Güterbahnhof. Dort soll ein grosser Bau-Installationsplatz eingerichtet werden. Der Kanton warnte kürzlich, dass es während der Bauarbeiten möglicherweise zu Einschränkungen beim ÖV oder gar zu einem Angebotsabbau kommen wird.

Der Seetunnel wird mit der sogenannten Caisson-Methode gebaut. Bild: Wikipedia

Noch nie wurde in der Schweiz ein Tunnel unter einem See gebohrt. Bereits klar ist die Methode: Ein vorfabrizierter Kasten von rund 50 Meter Länge wird am Seegrund versenkt. Anschliessend wird das Wasser ausgepumpt, die Unterwasser-Baustelle trocken gelegt. Innerhalb des Kastens graben die Arbeiter nun die künftige Tunnelröhre in den Seegrund (die Bahnlinie wird sich wenige Meter unter dem Seeboden befinden). Dieser Vorgang wird abschnittsweise so lange wiederholt, bis das ganze Seebecken durchquert ist.

Die Gesamtkosten inklusive Anpassungen auf den Zufahrtsstrecken werden auf 2,4 Milliarden Franken beziffert. Bezahlt wird das Projekt vom Bund. Definitiv bewilligt ist das Geld aber noch nicht. Erst 2026 wird das nationale Parlament über den entsprechenden Kredit befinden. Eine Ablehnung ist nicht zu erwarten. Denn das Parlament hat bereits 2019 einen Kredit von 100 Millionen Franken für die weitere Planung des Durchgangsbahnhofs freigegeben. Das ist viel Geld – und macht nur Sinn, wenn der Bahnhof danach auch wirklich gebaut wird.

Sondierbohrungen für den Neustadttunnel – hier auf dem Veloweg Freigleis. Gebohrt wurde hier bis in 40 Meter Tiefe. Bild: LZ

Den Lead haben die SBB. Sie haben für die Projektleitung eigens einen «Mister Durchgangsbahnhof», Massimo Guglielmetti, eingesetzt, der sämtliche Planungen der nächsten Jahre koordiniert. Aktuell ist das Vorprojekt in Erarbeitung, das unter anderem Sondierbohrungen im Seegrund und im Bereich der geplanten Tunnels beinhaltet. Das Vorprojekt soll Ende 2022 vorliegen. Es ist die Voraussetzung für das Bauprojekt, das anschliessend erarbeitet wird. Baustart ist frühestens 2028.

Dank dem unterirdischen Bahnhof werden im alten Bahnhof Flächen frei: So soll ein Teil der Abstellgleise verschwinden, und möglicherweise werden auch die kurzen Gleise 1+2 bei der Zentralstrasse nicht mehr gebraucht. Ursprünglich ging man davon aus, eine Fläche von bis zu 6 Hektaren neu nutzen zu können. Sicher ist das aber noch nicht. So erklärte der Stadtrat kürzlich, dass die Abstellgleise der Zentralbahn womöglich weiterhin gebraucht werden und auch auf die Gleise 1+2 nicht verzichtet werden kann. Die Stadt Luzern lotete im Rahmen einer Testplanung schon einmal die Möglichkeiten für neue Freiflächen aus:

Visualisierung des Bahnhofplatzes West, bei der Zentralstrasse. Visualisierung: Team Güller Güller, Atelier Brunecky, Zürich

So könnten im Osten (Uni/KKL) und Westen (Zentralstrasse) des Bahnhofs neue Bahnhofplätze mit Bushaltestellen entstehen. Dadurch könnte der heutige Bahnhofplatz entlastet werden: Auf einem Teil des heutigen Busbahnhofs könnte eine neue Fussgängerzone entstehen. Klar ist bereits: Die heutige unterirdische Ladenpassage (Railcity) wird deutlich vergrössert. Über die Ladenpassage gelangt man denn auch in den unterirdischen Bahnhof, der nochmals einen Stock tiefer liegt.

Der heutige Bahnhofplatz könnte von Bussen befreit werden. Visualisierung: Team Güller Güller, Atelier Brunecky, Zürich

Quelle SBB / Karte: let

Heute «übernachten» die Züge direkt im Luzerner Bahnhof – bzw. auf den Abstellgleisen auf der Seite Uni/KKL. Die Züge, welche künftig auf der Durchmesserlinie fahren, können diese Abstellgleise nicht mehr benutzen, weil es keine direkte Schienenverbindung zwischen «unten» und oben «gibt». Deshalb braucht es neue Parkiermöglichkeiten für die Züge aus der Durchmesserlinie. Eine davon soll in Dierikon, gegenüber der Migros-Verteilzentrale entstehen. Geplant ist ein Abstellbahnhof mit 13 Gleisen. Doch weshalb Dierikon? Gibt es keine Standorte näher beim Bahnhof Luzern? Dabei gilt es zu bedenken: Dierikon wird über die neue Durchmesserlinie nur noch wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernt sein. Baubeginn für die neue Gleisanlage ist 2028. Ein weiterer Abstellbahnhof ist im Norden der Durchmesserlinie, im Raum Sursee, geplant – dort gibt es allerdings nur vier Gleise.

Der Bahnhof Ebikon.

Bild: Jakob Ineichen

Der Durchgangsbahnhof schafft die Voraussetzungen, damit in Ebikon und Emmenbrücke nicht nur S-Bahnen, sondern auch nationale Züge halten können. Dazu müssen die Bahnhöfe ausgebaut werden: Es braucht zusätzliche und längere Perrons.

Beim Bau des heutigen Luzerner Bahnhofs, der 1990 eröffnet wurde, haben die Planer vorgesorgt: Im Untergrund wurden Betonfundamente installiert für den Fall, dass spätere Generationen einen unterirdischen Bahnhof bauen möchten. Doch die Idee war damals nicht viel mehr als eine Zukunftsvision. Auch Bund und SBB waren bis vor wenigen Jahren skeptisch, ob ein unterirdischer Bahnhof in Luzern genügend Nutzen bringt. Doch Stadt und Kanton Luzern sowie die Zentralschweizer Kantone lobbyierten immer stärker in Bern. 2009 sagten die Stimmberechtigten des Kantons Luzern Ja zu einem 20-Millionen-Kredit, um ein Vorprojekt auszuarbeiten. 2013 zeigte sich, dass ein unterirdischer Bahnhof mit Seetunnel Richtung Ebikon wenig Sinn macht. Wenn schon, müssten die Züge auch in Richtung Bern/Basel unterirdisch wegfahren können. Aus dem unterirdischen Kopfbahnhof wurde daher eine Durchmesserlinie. Dies kostet zwar nochmals deutlich mehr, bringt gemäss Kanton, Bund und SBB aber deutlich grösseren Nutzen. Das Vorprojekt für diese Durchmesserlinie ist aktuell in Arbeit und soll Ende 2022 vorliegen. Klar ist übrigens: Die Betonfundamente wurden 1990 letztlich doch vergebens eingebaut – gemäss jetziger Planung kommt der Bahnhof nämlich in der Mitte der Gleishalle zu stehen und nicht auf der KKL-Seite, wie man damals dachte.