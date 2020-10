Reportage Eingesperrt mit der Familie: Das

Corona-Tagebuch unseres Autors Redaktor Stefan Dähler hat sich mit dem Coronavirus infiziert – mit Folgen für ihn, seine Frau sowie die beiden Kinder und weitere Mitmenschen. Ein Erfahrungsbericht.

Stefan Dähler 21.10.2020, 19.00 Uhr

Redaktor Stefan Dähler auf dem Balkon seiner Wohnung. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist er wieder genesen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 20. Oktober 2020)

Aus dem Haus gehen, wenn man etwas braucht oder einfach nur frische Luft schnappen will – das war für mich und meine Familie während mehr als einer Woche nicht möglich. Dies aufgrund einer Coronavirus-Infektion. Seit kurzem haben wir es nun überstanden. Hier ein Rückblick auf diese spezielle Zeit:

Es ist ein Erwachen mit Katzenjammer. Ich habe 39 Grad Fieber und Gliederschmerzen. Anruf beim Luzerner Kantonsspital, den Termin erhalte ich um 9.15 Uhr. Vor dem Covid-Testcontainer bildet sich bereits eine Schlange. Einige schauen verschämt zu Boden, andere suchen bewusst den Blickkontakt zu «Schicksalsgenossen»; man scheint sich so Mut zusprechen zu wollen. Weitere wirken, zumindest nach aussen, völlig unbeteiligt. Ich selbst friere trotz Winterjacke und versuche, mich auf dem Handy abzulenken. Das vorbeigehende Pflegepersonal weist Nicht-Covid-Patienten darauf hin, einen Bogen um uns zu machen. Wir stellen eine Gefahr dar für unsere Mitmenschen; ein kleiner Vorgeschmack darauf, was mir blüht.

Den Rest des Tages bleibe ich zuhause und warte. Ich informiere einige Leute, die in Quarantäne müssten, rechne aber nicht wirklich damit, dass es soweit kommt. Am Abend um 21.30 Uhr erfahre ich: Der Test ist doch positiv ausgefallen. Nicht nur ich, sondern auch Frau und Kinder (3- und 6-jährig) müssen zehn Tage zu Hause bleiben. Meine Frau muss ein schon lange geplantes Ausbildungsseminar absagen. Wir entwickeln in Windeseile ein wackeliges Schutzkonzept für zu Hause. Ein freies Zimmer haben wir nicht, aber da meine ältere Tochter derzeit ohnehin bei der jüngeren im Kajütenbett schläft, kann ich im Bett der älteren übernachten. Zum Glück haben wir zwei WCs, eines davon ist jetzt mir vorbehalten. Doch dass ich meinen Familienmitgliedern ab und zu über den Weg laufe, ist nicht zu vermeiden.

Da ich am Tag zuvor noch eine Sitzung mit einigen Personen in wichtigen Positionen hatte, droht auch diesen Quarantäne. Ich denke an mögliche Folgen. Mehrere Menschen sind aufgrund meines positiven Testresultats im Alltag massiv eingeschränkt.

Allenfalls werden weitere krank, müssen vielleicht ins Spital? Diese Gedanken begleiten mich in die Nacht.

Um mich selbst dagegen mache ich mir kaum Sorgen. Mein Zustand ist nicht kritisch und ich meine zu spüren, dass es so bleibt.

Es geht mir nicht besser, aber auch nicht schlechter. Ich huste leicht, der Geruchs- und Geschmackssinn ist weg. Ich warte gebannt auf das Telefon der kantonalen Behörde – unterschwellig hoffe ich, dass es sich um eine Verwechslung handelt und mein Testresultat eigentlich negativ war. Um 17 Uhr kommt der Anruf, nun ist diese lächerliche Hoffnung dahin. Ich erhalte noch folgende Infos: Die Isolation gilt während mindestens zehn Tagen, vor Ablauf muss ich 48 Stunden lang symptomfrei sein. Erkrankt noch jemand aus meiner Familie, droht uns eine Verlängerung. Die in wenigen Tagen geplante Geburtstagsparty unserer älteren Tochter fällt ins Wasser. Auch Frau und Kinder dürfen nicht mehr raus – das sind ja schöne Aussichten. Die Waschmaschine in unserem Mehrfamilienhaus dagegen dürfen wir benutzen. Ist das logisch? Na ja, immerhin müssen wir nicht in dreckigen Kleidern hausen – wobei ich den üblen Geruch ohnehin nicht wahrgenommen hätte.

Es müssen nicht alle in Quarantäne, bei denen ich das befürchtet habe – neben meiner Familie sind es zwei Personen. Nachdem ich den Code in der Covid-App eingegeben habe, stellt diese das Tracing ein. Endlich kann ich den Standort und Bluetooth auf dem Handy wieder deaktivieren – ein kleines Lichtblicklein.

Es gibt natürlich noch grössere Lichtblicke. Meine Familie ist gesund, mein Zustand stabil. Meine Frau kann online am Seminar teilnehmen. Die Kinder sehnen sich danach, rauszugehen und mit ihren Gspändli zu spielen, was immer wieder für Krisen sorgt. Doch sie spielen auch oft selbstständig zusammen. Mit meiner Frau basteln sie einen Wochenplan. Zahlreiche Hilfsangebote und Genesungswünsche sorgen für Aufmunterung. Zudem haben meine Jugendhelden Travis ihr neues Album veröffentlicht. In die Annalen der Musikgeschichte eingehen wird es nicht, aber es hat ein paar schöne Lieder drauf, die mich nun durch die Isolation begleiten.

Mein Fieber geht am Abend zurück. Positiv gestimmt gehe ich ins Bett. Dort holen mich aber wieder die Gedanken der letzten Nacht ein. Ein Freund hat mir vor paar Wochen mal gesagt, dass es bei Kranken so etwas wie eine «Quarantäne-Scham» gibt. Ich verstehe sehr gut, was er damit gemeint hat. Es ist mir äusserst unangenehm, welche Auswirkungen meine Covid-Infektion auf mehrere Personen hat. Auf der anderen Seite rede ich mir ein, dass ich mich nicht schuldig fühlen muss. Meiner Einschätzung nach habe ich mich nicht wie ein «Superspreader» verhalten, war meistens vorsichtig unterwegs. Wo ich es mir eingefangen haben könnte? Ich habe keine Ahnung.

Ich fühle mich, als ob ein Lastwagen über mich gefahren wäre. Jeder einzelne Knochen scheint zu schmerzen. Die Stimmung zu Hause ist angespannt. Vieles hängt an meiner Frau, die mit Ausbildung, Haushalt und Kinderbetreuung mehrfach belastet ist. Die Situation kennen wir ansatzweise vom Lockdown. Doch da war ich gesund und wir durften wenigstens noch raus. Die jüngere Tochter hat Mühe, das Ganze zu verstehen. Sie ist äusserst dünnhäutig und hat heftige Gefühlsausbrüche. Das an sich ist zwar nichts Aussergewöhnliches, doch Häufigkeit und Intensität der Ausbrüche haben stark zugenommen. Der Älteren dagegen können wir die Situation erklären. Dass ihre bereits generalstabsmässig geplante Party nicht stattfinden kann, nimmt sie erstaunlich gelassen.



Im Verlauf des Tages bessert sich die Lage zu Hause und auch mein Zustand. Die betroffenen Personen und Stellen sind nun informiert. Ich komme etwas zur Ruhe und es kann vielleicht so etwas wie Alltag einkehren. Wobei es doch ein spezieller Alltag ist. Da ich befürchte, überall Viren zu hinterlassen, wasche ich mir ständig die Hände und desinfiziere die Flächen. Aber ich habe ja sonst nichts Besseres zu tun.

Erstmals seit Ausbruch der Krankheit habe ich gut geschlafen. Ich fühle mich schon sehr erholt, das Fieber ist weg. Das Distanzhalten zur jüngeren Tochter ziehe ich nicht mehr richtig durch. Nicht, weil ich mich zu einem klar definierbaren Zeitpunkt dafür entschieden habe, es ergibt sich im Verlauf des Tages einfach. Ganz wohl ist mir dabei nicht. Aber sie braucht derzeit Aufmerksamkeit und ihr diese zu verweigern, ist nicht wirklich eine Alternative. Es hilft ihr dann auch, etwas besser mit der Situation klarzukommen.

Vor lauter Händewaschen sind meine Hände staubtrocken geworden. Grosszügig aufgetragene extra-fettige Feuchtigkeitscrème (nach norwegischer Formel) hilft.

Nach dem grossen Genesungsschritt von gestern stagniert es nun etwas. Der Husten ist zwar so gut wie weg, dafür bin ich etwas verpfnüselt. Pfnüsel hat mir immer schon stark aufs Gemüt geschlagen; das «Männergrippe»- Phänomen.

Ich lese zu viele Coronanews, was in diesen Zeiten keine besonders erhellende Tätigkeit ist. Erstmals verspüre ich einen Isolationskoller. Auch bei der älteren Tochter macht sich Verstimmung breit. Ihr stinkt es, dass sie ihre Gspändli nicht sehen darf, und sie ist unterfordert.

Das ist zumindest meine erste Interpretation. Doch im Verlauf des Tages zeigt sich: Sie ist krank. Zuerst ist das ein kleiner Schock für meine Frau und mich. Doch wir beruhigen uns damit, dass Corona für Kinder grundsätzlich harmlos ist. In Absprache mit der Kinderärztin machen wir keinen Test. Auch die Quarantäne verlängere sich nicht zwingend. Aber auch sie müsse vor deren Ablauf zwei Tage gesund sein.

Während zehn Tagen hat Stefan Dähler seine Wohnung nicht verlassen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 20. Oktober 2020)

Ich werde von Fröschen geweckt. Die Kinder hüpfen quakend durch die Wohnung – warum auch immer. Die ältere Tochter hat es also bereits überstanden. Bei mir ist der Pfnüsel schwächer geworden, ich fühle mich aber sehr müde, was mir auf die Moral schlägt.

Ein Klassengspändli hat unserer älteren Tochter von der Schule einiges an möglichen Aufgaben mitgebracht. Und von Nachbarn erhalten beide Kinder Bastelmaterial. An Beschäftigungsmöglichkeiten fehlt es vorerst also nicht. Nahrungsmittel bestellen wir online, bei kleineren Engpässen helfen uns wiederum Nachbarn aus.

Das Seminar meiner Frau ist nun abgeschlossen. Während diesem habe ich selbst ohnehin freigenommen. Heute hätte ich nun ursprünglich wieder arbeiten sollen. Fieber und Husten habe ich tatsächlich nicht mehr. Da ich nach wie vor sehr müde bin, mache ich noch einen Tag krank und hoffe, dass ich morgen wieder ins Arbeitsgeschehen eingreifen kann (natürlich im Homeoffice).

Die Kinder machen es inzwischen sehr gut, sie spielen oft selbstständig und wirken mehr oder weniger ausgeglichen.

Ich fange wieder an zu arbeiten. Das geht einigermassen gut, am Nachmittag kriege ich aber Kopfschmerzen. Oder besser gesagt Gesichtsschmerzen, von der Stirn bis zum Kiefer runter. Mega schlimm ist es zwar nicht, aber so etwas kannte ich bisher nicht.



Wirklich toll ist, wie Nachbarn, Freunde und Familie uns helfen. Immer wieder klingelt es und vor der Türe liegt was zu essen, Spiel- und Bastelzeug oder einfach nur ein aufmunterndes Briefli. Überall wird uns Hilfe angeboten. Schade ist aber, dass ich gar nicht schmecke, wie fein die vorbeigebrachten Sachen sind (gemäss meiner Frau sind sie sehr fein).

Zweiter Tag im Homeoffice. Ich bin nach wie vor müde, aber es geht einigermassen. Meine Frau putzt die ganze Küche inklusive Schränke, Ablagen, Kühlschrank und Tiefkühler.

Meine beiden Quarantäne-«Opfer» haben sich inzwischen aufgrund milder Symptome testen lassen – beide sind negativ. Eine Erleichterung, auch für mich. Offenbar bin ich kein Superspreader.

Es ist noch nicht der letzte Tag in «Gefangenschaft» für meine Familie. Die Quarantäne meiner Frau und Kinder dauert noch länger. Diese hat ja erst am Tag nach meinem Testergebnis begonnen. Tag 1 war also eigentlich Tag 0.

So oder so wird es Zeit, dass das Ganze endet. Meine Frau beschwert sich über das «Gejammer» von Travis, ihre aktuelle Lieblingsmusik (der Soundtrack von «Mamma Mia 2») geht mir auch langsam auf den Sack. Sonst ist aber alles gut zwischen uns. Wir beziehen die Betten neu – ob das virentechnisch nötig ist, wissen wir nicht, aber es ist auch ein Ritual, die das Ende der Krankheit symbolisiert. Müde bin ich aber trotzdem immer wieder mal. Das nervt, aber es bleibt mir nichts anderes übrig, als es zu akzeptieren. Schliesslich hatte ich ja nicht einfach eine Erkältung.



Wir feiern den siebten Geburtstag unserer älteren Tochter zu viert, ohne Götti, Gotti, Grosseltern oder Gspändli. Sie freut sich trotzdem und es gibt auch viele Geschenke – diese werden vor die Türe gelegt. Unser Geschenk (eine Flik-Flak-Uhr) haben wir zum Glück schon vor einiger Zeit besorgt. Es scheint ihr wirklich nichts auszumachen, dass ihre Party ins Wasser gefallen ist. Dass diese nachgeholt wird – und die Gäste bereits über das Ersatzdatum informiert werden –, ist ihr aber schon wichtig.

Wir ziehen langsam Bilanz: Das Eingesperrtsein haben wir in diesem begrenzten und absehbaren Zeitraum relativ gut verkraftet, auch dank Hilfe von Freunden und Nachbarn.

Die Quarantäne war natürlich

schwierig, aber ich habe sie mir

schlimmer vorgestellt.

Schön zu sehen ist, wie die Kinder ihre Beziehung untereinander vertieft haben. Dafür war die Krankheit heftiger als erwartet – nicht unbedingt deren Höhepunkt, aber die zähe Erholungsphase inklusive komischer Gesichtsschmerzen. Dankbar bin ich, dass meine Familie gesund ist.

Doch es folgt noch ein Schreckmoment: Meine Frau hat Symptome… einer Schwangerschaft. Dies nicht erst seit heute, doch nun beunruhigt es uns. Sie macht einen Schwangerschaftstest. Wird ein erneutes positives Testresultat unser Leben nochmals auf den Kopf stellen – diesmal nachhaltiger? Es fällt schliesslich negativ aus. Uff. Nun hoffen wir, dass wieder Normalität in unser Leben einkehrt.