Einsprecher verlangen Verschiebung der Abstimmung vom Sonntag über Luzerner Kulturlandinitiativen Die Urheber der Kulturlandinitiativen werfen der Luzerner Regierung vor, sie verbreite Falschinformationen – und beschreiten den Rechtsweg. Die Regierung weist den Vorwurf zurück. Lukas Nussbaumer 25.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit den Kulturlandinitiativen soll das beste Ackerland - wie hier ein Weizenfeld bei Schötz - besser geschützt werden. Bild: Pius Amrein (20. Juli 2020)

Einer der Kernpunkte der Kulturlandgesetzesinitiative wird zum juristischen Zankapfel. Für die Regierung sowie die Gegner der Initiative könnten bei einem Ja rund 1140 Hektaren Landwirtschaftsland, das als Bauland eingezont ist, nicht überbaut werden. «Faktische Bauverbote wären das Ergebnis, Eigentümer würden praktisch enteignet,» schreibt die Regierung im Abstimmungsbüchlein, das die rund 270'000 Luzerner Stimmberechtigten vor etwas mehr als zwei Wochen erhalten haben.

Die Initianten dagegen betonen seit jeher, dieses Bauland würde von der Initiative nicht tangiert. Mit diesen noch unüberbauten Flächen würde dem Kanton in den nächsten 20 bis 30 Jahren also das etwa gleiche Wachstum ermöglicht wie bis anhin. Die Darstellung der Regierung in der Abstimmungsbotschaft sei deshalb falsch. Das gelte auch für die Erklärungen im Video auf der Webseite des Kantons, wo die Rede davon ist, bei einem Ja dürften auf diesem als Bauzonen deklarierten Landwirtschaftsland «keine neuen Häuser mehr gebaut werden, obwohl sie zonenkonform sind».

Juristen und Experten widersprechen Luzerner Regierung

Nun machen mehrere Stimmbürger Einsprache gegen die Abstimmungserläuterungen der Regierung und verlangen die Verschiebung des Urnenganges. Das bestätigt Hasan Candan, Kampagnenleiter der Initiativen und SP-Kantonsrat aus der Stadt Luzern.

Dass Stimmbürger oder als Initianten direkt Betroffene mit behördlichen Informationen nicht einverstanden sind, kommt im Kanton Luzern immer wieder vor. Zuletzt war dies beim Urnengang über die Aufgaben- und Finanzreform 18 der Fall, 2016 bei der Abstimmung über die SP-Initiative «Für faire Unternehmenssteuern». Beide Einsprachen blieben erfolglos.

Die nun mit der Kommunikation der Regierung unzufriedenen Einsprecher berufen sich nicht nur auf die wiederholt gemachten Aussagen der Initianten, die 1140 Hektaren Landwirtschaftsland seien von der Initiative nicht betroffen, sondern auch auf Juristen und Fachleute. Dazu gehören ein Rechtsgutachten aus dem Kanton Bern, das auf der Webseite der Initianten aufgeschaltet ist, die Einschätzung von Katalin Hunyady, Fürsprecherin und stellvertretende Vorsteherin des Amts für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern, sowie die Beurteilung von ETH-Agronom Ruedi Streit, stellvertretender Bereichsleiter Bewertung und Recht bei Agriexpert, dem Rechtsdienst des Schweizerischen Bauernverbands.

Für sie alle ist klar: Flächen innerhalb der Bauzonen gelten nicht als Landwirtschaftliche Nutzflächen, selbst wenn sie landwirtschaftlich genutzt werden. Ruedi Streit formuliert es so: «Wenn sich Land in einer Bauzone befindet, ist das überwiegende Interesse die Überbauung. Es gibt für diese Flächen in aller Regel ja auch keine Direktzahlungen.» Seiner Einschätzung nach könnten die 1140 Hektaren Landwirtschaftliche Nutzfläche, die von der Regierung und den Gegnern der Initiative als nicht mehr nutzbar beurteilt werden, weiterhin überbaut werden. Streit bestätigt damit eine Aussage, die er am Freitag gegenüber der «BauernZeitung» gemacht hat.

Departement stützt sich auf bundesrechtlichen Begriff

Beim Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement (BUWD), in dessen Zuständigkeit die Initiativen fallen, weist man den Vorwurf der Falschinformation von sich. Der Begriff der Landwirtschaftlichen Nutzfläche werde vom Bundesrecht definiert. Für die Erarbeitung des Gegenvorschlags und der Volksbotschaft habe man von Beginn weg mit diesem Begriff und der zugehörigen Definition gearbeitet, sagt Dagmar Jans vom Rechtsdienst. «Das haben wir transparent so kommuniziert.» Das BUWD und die Initianten hätten in diesem Punkt schlicht unterschiedliche Auffassungen.

Zur Frage, warum die Haltung der Gegner im umstrittenen Punkt der Überbauung von eingezontem Landwirtschaftsland nicht im Abstimmungsbüchlein erwähnt ist, sagt das BUWD: «Es wäre den Initianten freigestellt gewesen, sich dazu zu äussern». Die Initianten taten ihre Haltung gegenüber Kantonsvertretern und der Öffentlichkeit mehrfach kund, so an einer Anhörung vor dem BUWD und wiederholt vor den Medien. Zu den Gutachten und Einschätzungen nimmt das Departement «kurz vor der Abstimmung keine Stellung mehr».

Wie die Regierung zur Einsprache steht, wird sich allerdings noch vor dem Urnengang vom Sonntag zeigen. Wird sie abgewiesen, können die Einsprecher innert 30 Tagen ans Bundesgericht gelangen.

Strafrechtsprofessor macht zwei Knackpunkte aus

Doch wie gut sind die Erfolgsaussichten der Einsprecher vor dem höchsten Gericht? Der emeritierte Luzerner Staatsrechtsprofessor Paul Richli nennt zwei Knackpunkte: formelle und inhaltliche. So haben Einsprecher gemäss Stimmrechtsgesetz drei Tage Zeit, sich zu beschweren, nach dem sie die ihrer Ansicht nach falschen Informationen entdeckt haben. Erfolgt die Einsprache später, müssen die Beschwerdeführer nachweisen, dass sie nicht früher dazu in der Lage waren. «Das können etwa rechtliche Abklärungen sein, die getroffen werden mussten», sagt Agrarrechtler und Bauernsohn Richli, bis 2016 Rektor der Uni Luzern.

Was die inhaltliche Kritik an der Information durch die Regierung angeht, macht der 74-Jährige den Einsprechern keine allzu grosse Hoffnungen. So würden Bundesgerichtsurteile zeigen, dass es relativ viel brauche, bis Abstimmungserläuterungen als unzulässig betrachtet würden. Zudem beziehe sich die angebliche Falschinformation im aktuellen Luzerner Fall nur auf eines von sechs Argumenten der Regierung, warum die Initiative für den Kanton schädlich sei. «Auch greift die Regierung Aussagen auf, die im Kantonsrat gemacht wurden», sagt Richli – und betont:

«Je deutlicher das Ergebnis für den Gegenentwurf ausfällt, umso kleiner sind die Chancen für die Einsprecher.»

Das lässt Hasan Candan, Kampagnenleiter der Kulturlandinitiativen, nicht gelten. «Gutachter, Juristen und Experten stützen unsere Sicht. Wir fragen uns, wie eine Kantonsregierung zur Aussage kommt, die 1140 Hektaren Landwirtschaftsland dürften bei einem Ja zur Gesetzesinitiative nicht mehr überbaut werden.»