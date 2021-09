Sursee ehrt Hans Küng mit einem eigenen Platz

Einweihung Jetzt hat Sursee seinen Hans-Küng-Platz Die Stadt ehrt ihren Ehrenbürger mit einem öffentlichen Platz – als Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung. René Meier 20.09.2021, 07.49 Uhr

Sursee hat nun ihren Hans-Küng-Platz. Bild: PD

Die Stadt Sursee hat den äusseren Vierherrenplatz zum Hans-Küng-Platz umbenannt. Familienmitglieder, Freunde, Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen und Behörden sowie Stiftungsräte von «Weltethos» und viele Surseerinnen und Surseer haben im Anschluss an den ökumenischen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Georg die Einweihung des Hans-Küng- Platzes am Sonntag, 19. September, gefeiert.

Sabine Beck-Pflugshaupt Bild: PD

«Der Platz vor dem neuen Pfarreizentrum der katholischen Kirchgemeinde lädt zu Begegnungen ein und schafft Freiraum inmitten der Stadt Sursee», sagt Stadtpräsidentin Sabine Beck-Pflugshaupt. «Dem Stadtrat war es ein grosses Anliegen, mit der Ernennung des Hans-Küng-Platzes unserem Ehrenbürger Anerkennung und Wertschätzung für sein Wirken und seine Schaffenskraft zu Gunsten des Weltfriedens zum Ausdruck zu bringen.»

Hans Ambühl, Stiftungsrat von Weltethos Schweiz, hat in seiner Ansprache das Schaffen von Hans Küng und seine Persönlichkeit gewürdigt: An Hans Küng erinnern, das soll auch und gerade in Sursee heissen, dass wir uns in seinem Sinn für Verständigung zwischen den Kulturen und für ethische Standards in unserer Gesellschaft einsetzen, mit Zivilcourage und Beharrlichkeit.»

Bild: PD

Umrahmt wurde die Feier mit der Segnung des Platzes durch den katholischen Gemeindeleiter Claudio Tomassini, den reformierten Pfarrer Uli Walther und den Pastor Christian Schmitter, Chrischonagemeinde. Die Stadtmusik begleitete die Segnung musikalisch. Als Zeichen des Friedens wurden Tauben in den Himmel gelassen.

Hans Küng ist am 6. April im Alter von 91 Jahren verstorben. Küng zählt zu den wichtigsten Kirchenkritikern des 20. Jahrhunderts – nicht nur im deutschsprachigen Raum. (rem)