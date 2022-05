Neue Eventhalle auf dem Campus Sursee eröffnet

Interview Höchster Schwinger der Schweiz: «Ein dunkelhäutiger Schwingerkönig? Unbedingt!»

Braucht das Schwingen den Videobeweis, ist der Traditionssport bereit für einen dunkelhäutigen König – und was muss in der Einteilung besser werden? Stefan Strebel, der Technische Leiter im Eidgenössischen Verband, gibt Antworten und er sagt, warum er neu einen Assistenten will.