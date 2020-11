Einwohnerrat Emmen genehmigt Budget – und kippt Steuererhöhung Ohne höhere Steuern beträgt das Defizit im Budget 2021 der Gemeinde Emmen 4,4 Millionen Franken. Damit wird praktisch das gesamte Eigenkapital aufgebraucht. Beatrice Vogel 17.11.2020, 19.13 Uhr

Der Einwohnerrat Emmen hat an seiner Sitzung vom Dienstag das Budget 2021 genehmigt. Nicht durchgekommen ist der Gemeinderat mit der beantragten Steuererhöhung auf 2,25 Einheiten: Diese wurde durch eine bürgerliche Mehrheit mit 25 zu 12 Stimmen gekippt. Mit demselben Stimmenverhältnis wurde das Budget 2021 in der Endabstimmung angenommen. Dieses weist nun ein Defizit von 4,4 Millionen Franken auf bei einem Gesamtaufwand 222,5 von Millionen Franken. Der Steuerfuss bleibt bei 2,15 Einheiten. Der Aufgaben- und Finanzplan 2021–2024 wurde ohne Stellungnahme zur Kenntnis genommen.

In der Diskussion hatten sich insbesondere die SP- und die Grünen/GLP-Fraktion vehement für höhere Steuern eingesetzt. Ein Verzicht auf eine Steuererhöhung bedeute ein höheres Defizit, betonte Barbara Fas (SP). «Wenn wir alles wegsparen wollen, das die Gemeinde attraktiv macht, können wir auch diesen Weg gehen», so Fas sarkastisch. Andreas Kappeler (Grüne) rief in Erinnerung, dass die Gemeinde Emmen mit einem strukturellen Defizit zu kämpfen hat:

«Viele Ausgaben beruhen auf Bundes- und Kantonsvorgaben, die wir nicht ändern können.»

Er warnte davor, der Gemeinde den wenigen Handlungsspielraum zu nehmen, mit dem sie ihre eigene Identität gestalten könne. Schliesslich sei der Steuerfuss nicht das alleinige oder wichtigste Kriterium für Zuzüger. «Wir werden nie die tiefsten Steuern haben, aber vielleicht in anderen Bereichen attraktiv sein. Doch wir können nur investieren, wenn wir Spielraum bei den Finanzen haben», so Kappeler.

Tiefe Ausgaben, noch tiefere Steuerkraft

Finanzvorsteher Patrick Schnellmann (CVP) veranschaulichte das strukturelle Defizit der Gemeinde Emmen folgendermassen: «Im Vergleich mit den anderen K5-Gemeinden haben wir relativ tiefe Pro-Kopf-Ausgaben. Wir haben aber ein Einnahmenproblem durch die tiefe Steuerkraft.» Ohne Steuererhöhung steige die Verschuldung, das Problem werde dadurch nur hinausgeschoben.

«Wir verfügen derzeit über ein Eigenkapital von 4,8 Millionen Franken. Ohne Steuererhöhung haben wir in einem Jahr kein Eigenkapital mehr, was unsere künftigen Budgets weiter belasten wird.»

Bei den bürgerlichen Fraktionen stiess der Appell von links auf wenig Gehör. FDP und SVP lehnten eine Steuererhöhung für 2021 kategorisch ab. Auch die CVP war bereit, das wenige Eigenkapital der Gemeinde zu Gunsten gleichbleibender Steuern zu opfern. Allerdings fordert die CVP mittels Postulat einen Plan B für das Folgejahr 2022, sprich: ein rigoroses Sparprogramm. Denn dann wird die Steuererhöhung erneut ein Thema sein. Das Volk solle entscheiden können, ob es lieber höhere Steuern oder schmerzhafte Einsparungen in Kauf nehmen wolle, so CVP-Einwohnerrat Christian Meister. «Doch in der aktuell unsicheren Zeit gilt es, einen budgetlosen Zustand zu vermeiden», weshalb die CVP im Moment keine Steuererhöhung vors Volk bringen will.

Stellenaufstockungen gestrichen

Als Sparmassnahme hat das Parlament stark an den geplanten Stellenaufstockungen geschraubt. Zehn Anträge auf Streichung zusätzlicher Stellen wurden hauptsächlich von FDP und SVP gestellt, die Hälfte davon wurden angenommen - zumeist jene der SVP. Die Massnahmen betreffen insbesondere die Sozialdirektion, darunter die Berufsbeistandschaft und die Kesb.

Auch bei diesen Sparmassnahmen opponierten Grüne/GLP und SP, die Stellenaufstockungen seien nötig, damit die Verwaltung gute Arbeit leisten könne. Die bürgerlichen Fraktionen argumentierten dagegen, der Gemeinderat begründe nicht stichhaltig, warum es die zusätzlichen Stellen brauche. «Stellen werden nicht nur für ein Jahr geschaffen, es sind Kosten, die jährlich wiederkehren», gab Christian Meister (CVP) zu bedenken. Seine Fraktion beantragte deshalb auch, dass der Effekt von Stellenaufstockungen im Nachhinein ausgewiesen wird. Und Olivia Bucher (FDP) ergänzte, dass Stellen auch während des Jahres mittels Nachtragskredit beantragt werden können.