Kriens: Einwohnerrat zu Immobilienstrategie und Heime Kriens AG

Einwohnerrat Kriens Grünes Licht für die Immobilien- und Eignerstrategien und eine Leistungsvereinbarung für die Pflege Der Einwohnerrat hat am Donnerstag die Immobilienstrategie, die Eignerstrategie für die Heime Kriens AG sowie die Leistungsvereinbarung über die Pflege abgesegnet. Stefan Dähler 09.12.2021, 16.53 Uhr

An der Sitzung vom Donnerstag hat das Krienser Parlament mehrere strategische Geschäfte behandelt. So wurde die Immobilienstrategie zur Kenntnis genommen. Diese hat das Ziel, in den nächsten Jahren Grundstücke im Wert von bis zu 34 Millionen Franken zu verkaufen oder im Baurecht abzugeben, um die Stadtfinanzen aufzubessern. Weiter soll die laufende Rechnung durch die Erhebung marktgerechter Mieten in städtischen Liegenschaften entlastet werden. Ebenfalls vorgesehen ist, die Investitionen in den Werterhalt zu erhöhen.