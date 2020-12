Wegen ungenügender Verwesung: Emmen will Friedhof Gerliswil sanieren

Risse in den Wänden und im Bodenbelag: Die Abdankungshalle des Friedhofs Littau-Dorf wird saniert

In der Stadt Luzern starten am 25. Mai die Sanierungsarbeiten an der Aufbahrungshalle auf dem Friedhof Littau-Dorf. Die Arbeiten dauern zirka drei Monate und kosten rund 230'000 Franken. Die Aufbahrung steht während dieser Zeit nicht zur Verfügung.