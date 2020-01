«Mister Innenstadt» wird höchster Stadtluzerner

Albert Schwarzenbach (66) wird am Donnerstag zum neuen Präsidenten des Luzerner Stadtparlaments gewählt. In seinen 12 Jahren als CVP-Politiker hat er sich vor allem als Kämpfer für die Interessen der Innenstadt hervor getan. In seinem Präsidialjahr will er nun die Diskussionen über die «Starke Stadtregion» wieder beleben.