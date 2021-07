Eishockey Otto's bleibt Hauptsponsor des EV Zug Otto's hat sein Engagement beim EVZ verlängert. Das Surseer Familienunternehmen bleibt bis 2023/24 Hauptsponsor der Zuger.



06.07.2021, 12.37 Uhr

Otto's mit Sitz in Sursee ist mit über 100 Filialen in sämtlichen Landesteilen vertreten. Durch die Verlängerung der Zusammenarbeit mit dem EVZ betont Otto’s die Verbundenheit mit der Zentralschweiz sowie das Engagement im Bereich der Sportförderung, heisst es in einer Medienmitteilung des EVZ . Im Rahmen der vereinbarten Partnerschaft wird Otto's insbesondere auf dem Trikotärmel der 1. Mannschaft, einem Bullykreis und zwei TV-Banden präsent sein. Otto's unterstützt zudem die EVZ Academy in der Swiss League mit einer Präsenz auf den Hosen.