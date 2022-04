EV Zug: U20-Elit feiern den Meistertitel

Eishockey Zuger U20 feiern den Meistertitel Die Jungen als Vorbild für die erste Mannschaft. Die U20-Elit des EV Zug siegt gegen Lugano und ist Schweizer Meister – und verteidigt damit den Titel. 01.04.2022, 23.05 Uhr

Die Jungs der U20-Elit Screenshot: Facebook EVZ

Nicht nur im Viertelfinal der National League sind die Zuger auf die Luganesi getroffen. Auch in der Meisterschaft der U20-Elit kam es zum gleichen Rencontre – allerdings im Finale. Das Team von Trainer Corsin Camichel gewinnt das Heimspiel vom Freitagabend gegen Lugano mit 2:1 nach Verlängerung und entscheidet die Serie damit mit 3:1 für sich. Bereits am Mittwoch legten die Zuger im Tessin in der Serie mit 2:1 vor. Auch dort gewann man in der Verlängerung. (sfr)