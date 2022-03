Vegan Festival kommt ins Eiszentrum Luzern

Gastro Schlemmen im Tribschen: «Vegan Festival» kommt nach Luzern Nach einem erfolgreichen Start in Zürich will das vegane Festival nun auch in der Zentralschweiz Wurzeln schlagen. Federico Gagliano 21.03.2022, 17.01 Uhr

Das Vegan Festival fand schon zwei Mal beim Zürcher Hauptbahnhof statt. Bild: PD

Das Eiszentrum im Tribschen wird immer mehr zur kulinarischen Eventmeile: Nach dem Street Food Festival und dem Lozärner Oktoberfest soll nun eine weitere Veranstaltung ihre Premiere dort feiern: das «Vegan Festival».

Das Festival, welches vom 10. Juni bis 12. Juni stattfinden wird, hat zum Ziel, die grosse Vielfalt des veganen Lebens zu zeigen. Die Aussteller präsentieren aber nicht nur vegane Lebensmittel, auch Lifestyle, Mode- und Beautyprodukte aus veganer Produktion sollen vorgestellt werden. Umrahmt wird das Ganze von einem Unterhaltungsprogramm mit Vorträgen, Livemusik und DJ-Shows, heisst es in einer Mitteilung. Der Eintritt ist kostenlos.

Am Zürcher Hauptbahnhof gestartet

Das Festival ist nicht komplett neu: Der Event startete 2020 am Zürcher Hauptbahnhof, danach fand auch in Winterthur eine Ausgabe statt. Nun will Veranstalter Alta Vista Events auch in der Zentralschweiz Fuss fassen. Für ihn stand von Anfang an fest, dass nur Luzern in Frage kommt, verrät Inhaber und Gründer Daniele Ficarazzi. Als Tourismusstadt sei Luzern ideal für solch ein Festival – und auch das Eiszentrum habe bereits durch andere Anlässe einen guten Ruf. Auch die zentrale Lage sei ein grosser Vorteil.

Die Luzerner Version wird dabei der Zürcher Veranstaltung ähneln. In Winterthur ist das Festival aus Platzgründen kleiner. Konkrete Besucherzahlen nennt Ficarazzi keine, die Festivals seien aber «gut besucht». In Zürich sei sogar ein Einlassstopp nötig gewesen: «Am Ende waren einige Stände komplett ausverkauft, das freute uns natürlich.»

Die Zahl der veganen Angebote in Luzern ist in letzter Zeit angestiegen – wird das Festival auch regionale Anbieter einladen? «Neben unseren üblichen Stammanbietern versuchen wir auch immer, regionale Betriebe einzuspannen. Wir sind bereits mit einigen in Kontakt und befinden uns gerade in der Selektionsphase», sagt Ficarazzi. Er fordert alle interessierten Betriebe auf, sich bei ihnen zu melden: «Es würde uns natürlich freuen, wenn noch mehr regionale Anbieter mit uns arbeiten wollen.»

Eingeladen sind übrigens auch Fleischesser – «gerade Fleischesser wissen vielleicht gar nicht, welche unglaublichen Möglichkeiten die vegane Küche bietet», heisst es in der Mitteilung.