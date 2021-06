Elektro Pluspol setzt Richenthal unter Strom – der neue Laden für E-Mobilität hat eine besondere Geschichte Über einen lokalen Verein, der Senioren zu Hause besucht, entstand innert drei Monaten die Idee eines Verkaufslokals für E-Bikes und Elektromobilen. Die Geschäftsführer erzählen, wie es dazu kam. Salome Erni 04.06.2021, 05.00 Uhr

Heute stehen Elektrovelos und Elektromobile vor dem Schaufenster, das früher dem Dorfladen in Richenthal gehörte. Vor einer Woche eröffneten Pia Bader und Roman Ruf hier den Verkaufsladen von Pluspol. Die Geschichte des Unternehmens ist kurz, temporeich und überraschend – gestartet hat sie nämlich bei einem Verein, der Besuche und Ausflüge mit Senioren organisiert.

Bader, die seit langem in der Pflege arbeitet, gründete gemeinsam mit ihrem Partner Ruf vor drei Monaten den Timeout Verein. Beide leben in Dagmersellen und wollten sich für die Freizeitgestaltung von älteren Menschen in der Region einsetzen. Als sie in diesem Zusammenhang nach Fahrzeugen für Personen mit eingeschränkter Mobilität suchten, schlug ihnen der Lieferant vor, diese doch gleich selbst zu vertreiben.

Roman Ruf vor seinem Verkaufslokal in Richenthal mit einem der E-Bikes. Bild: Dominik Wunderli (Richenthal, 02. Juni 2021)

«Wenn du es nicht probierst, wirst du nie etwas erreichen» – getreu seinem Leitspruch packte Ruf die Gelegenheit beim Schopf. Zwei weitere Schweizer Lieferanten für E-Mobilität stiessen hinzu. «Das Erstaunliche war, dass die Lieferanten auf uns zukamen, nicht umgekehrt», sagt Bader.

Die Elektrofahrzeuge der Schweizer Marken Diavelo, YouMo und World-eMotors können ausser bei Pluspol nur bei den Herstellern selbst gekauft werden. Diese einzigartige Stellung sei ein grosser Vorteil, wie Rufer betont. Auch einen Werkstatt-Service bietet das Unternehmen an.

E-Mobilität für jedes Alter

Sobald das Geschäftsmodell stand, musste ein Name her. Nach längerem überlegen entschieden sich die beiden Geschäftsführer für Pluspol als Hinweis an die verbauten Elektromotoren. «Dann können wir noch die Firmentöchter Minuspol, Nordpol und Südpol gründen», scherzen die beiden.



Nach längerem Suchen stiessen sie auf das leere Ladenlokal in Richenthal und renovierten es innerhalb eines Monats selber. Einen Onlinehandel aufzuziehen, kam für Rufer nicht in Frage: «Das funktioniert vielleicht in Zürich. Hier auf dem Land wollen die Leute anfassen und ausprobieren. Eine Investition zwischen 3000 und 6000 Franken möchte niemand ohne Testfahrt tätigen.»

Von trendigen und klassischen E-Bikes bis hin zum gedeckten Alltagsfahrzeug auf vier Rädern für mobilitätseingeschränkte Personen und Senioren sei in ihrem Angebot für alle etwas dabei, so Rufer. Für ihn ist die E-Mobilität weniger aus ökologischen Überlegungen sinnvoll, denn als Alternative, die Freiheit gibt. Sei es, dass man nicht mehr alle Hügel aus der Velotour streichen muss oder auch ohne Auto Einkäufe erledigen kann. Denn Personen über 16 Jahren brauchen für alle der 13 Modelle vor Ort keinen Führerschein.

Eröffnungsfeier mit Spezialgästen

Am Wochenende wird es im Pluspol Verkaufslokal eine Eröffnungsfeier mit dem ehemaligen Formel-1-Fahrer Jo Vonlanthen und den Ninja Twins, bekannt aus dem TV-Format Ninja Warrior, geben. Für Rufer steht fest, dass jetzt ein guter Zeitpunkt für den Start ist: Denn die Massnahmen werden gelockert, das schöne Wetter ruft, andere E-Bike-Händler hadern mit den langen Lieferfristen für Ersatzteile.

Rufer widmet sich nun Vollzeit dem Laden, Bader wird hingegen weiterhin in der Pflege arbeiten. Er blickt zuversichtlich der Zukunft des jungen Unternehmens entgegen: «Wenn ich von etwas überzeugt bin, dann gebe ich Vollgas!»