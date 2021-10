Region Luzern Elektroauto-Boom: So dicht ist das Ladenetz in der Agglomeration Luzern Mehrere Dutzend öffentliche Ladestationen gibt es in der Region Luzern, zu sehr unterschiedlichen Tarifen. Ihre Zahl wird wohl nicht mehr stark zunehmen – aus gutem Grund. Robert Knobel Jetzt kommentieren 13.10.2021, 05.00 Uhr

Die Zahl an Stromtankstellen nimmt laufend zu. Symbolbild: Boris Bürgisser

Elektromobilität ist im Hoch. Im Kanton Luzern hat sich die Anzahl an Elektroautos innert dreier Jahre fast verdreifacht, während die Zahl der Benzin- und Dieselautos stagniert:

Anteilsmässig blieb die Zahl der Elektroautos im Kanton 2020 aber noch immer unter der 1-Prozent-Marke. Anders in der Stadt Luzern, wo diese bereits überschritten wurde. Dies, während die Zahl der fossil betriebenen Autos deutlich zurück gegangen ist.

Elektroautos brauchen Ladestationen – und davon gibt's in der Agglomeration Luzern mittlerweile mehrere Dutzend:

Dabei tummeln sich diverse Anbieter mit unterschiedlichen Tarifmodellen. Einer davon ist der Stadtluzerner Energieversorger EWL, der zurzeit sechs Standorte betreibt, darunter eine Schnellladestation beim Verkehrshaus. Man sei fest entschlossen, den Ausbau der Elektromobilität «konsequent voranzutreiben», wie EWL-Sprecherin Petra Arnold sagt.

Bezahlt wird per App

Auch die CKW haben mehrere Ladestationen eingerichtet, betreiben diese aber nicht selber, sondern haben den Betrieb an die Firma Move delegiert. Diese betreibt rund 1300 Ladestationen in der ganzen Schweiz. Bezahlt wird jeweils per App. Die CKW kooperieren seit fünf Jahren mit Move, was sich bewährt habe, wie CKW-Sprecher Marcel Schmid sagt: «Aus Kundensicht wäre es kompliziert, wenn jeder Energieversorger sein eigenes Netz mit unterschiedlichen Standards oder Abrechnungssystemen aufbauen würde.» Mit der Move-App kann man nicht nur an den CKW-Ladesäulen Strom tanken, sondern an allen Stationen von Move und anderen Partnernetzwerken in ganz Europa.

Eine Ladestation der CKW bei der Avia-Tankstelle in Kriens. Der Strom wird hier via VBL-Trolleybusleitung bezogen.

Bild: Boris Bürgisser

Mit der erwarteten Zunahme der Elektromobilität wird auch die Nachfrage nach Lademöglichkeiten stark ansteigen. Dass nun öffentliche Stromtankstellen wie Pilze aus dem Boden schiessen werden, glaubt Marcel Schmid allerdings nicht. Denn:

«Heute finden fast 90 Prozent der Ladevorgänge zu Hause oder am Arbeitsplatz statt.»

Öffentliche Ladesäulen werden vor allem von Leuten benutzt, die keine eigene Lademöglichkeit haben. Dies erklärt wohl, weshalb die Dichte an öffentlichen Stationen in der Agglomeration Luzern viel höher ist als auf dem Land: Wer ein Einfamilienhaus besitzt, kann mit wenig Aufwand eine eigene Ladesäule installieren. In einer Mietwohnung in der Stadt ist dies schwieriger. Hier gebe es noch ein sehr grosses Ausbaupotenzial, sagt Marcel Schmid. Die CKW würden daher Immobilienverwaltungen und Firmen beim Aufbau von Ladeinfrastrukturen unterstützen.

Trend: Steckdosen-Teilen gegen Geld

Wer bei sich eine Ladesäule installiert, muss diese nicht zwingend nur für das eigene Auto gebrauchen. Man kann sie auch für andere zur Verfügung stellen. Genau auf solche Fälle haben sich Firmen wie eCarUp aus Rotkreuz spezialisiert. Das funktioniert so: Hausbesitzer A gibt seine Ladestation für das Netzwerk von eCarUp frei. Autofahrerin B kann dann dort Strom beziehen. Abgerechnet wird per App oder QR-Code, zum Tarif, der vom Stationsbesitzer festgelegt worden ist.

eCarUp besitzt selber keine Ladestationen, sondern bringt lediglich Anbietende und Nutzende zusammen – es ist dasselbe Prinzip wie bei Airbnb oder Uber. Die Idee ist in diesem Fall nicht, dass jemand in grossem Stil öffentliche Stromsäulen betreibt, sondern dass man die eigene Ladesäule auch anderen zur Verfügung stellt. Je nach Standort und Preis kann man so durchaus etwas Geld verdienen. Im Visier hat eCarUp nicht nur Privatpersonen, wie Geschäftsführer Fabian Trinkler sagt: «Eine Firma kann zum Beispiel eine Ladestation installieren, die unter der Woche für ihre Angestellten reserviert bleibt, am Wochenende aber mit unserer App öffentlich zugänglich ist.»

Strom tanken kostet nicht überall gleich viel Nicht nur Benzin ist je nach Tankstelle unterschiedlich teuer. Auch bei Ladesäulen unterscheiden sich die Strompreise teils markant, weil sie vom Anbieter völlig frei bestimmt werden können. In der Region Luzern liegen die Preise meist zwischen 30 und 50 Rappen pro kWh (Kilowattstunde), teils kommen noch Abogebühren dazu. Zur Einordnung: Für 100 Kilometer Reichweite braucht man rund 20 kWh. EWL verlangt an denjenigen Ladestationen, die von EWL selber errichtet wurden, etwas höhere Tarife als an solchen, die von Privaten finanziert wurden. Klar, am günstigsten tankt man zu Hause: Aus der eigenen Steckdose kostet der Strom etwa 16 Rappen/kWh. Ganz gratis ist das Laden in einigen grösseren Parkhäusern – dort zahlt man lediglich die normale Parkgebühr.

Egal, wer eine Ladesäule betreibt – der Strom, der aus der Säule kommt, stammt letztlich immer vom lokalen Stromproduzenten. In Luzern also von EWL oder CKW. Dort sieht man private Initiativen positiv. «Wir begrüssen, dass viele verschiedene Player einen Teil zum Wachstum der Elektromobilität beitragen», sagt Marcel Schmid.

Es droht Netzüberlastung: Autos gestaffelt aufladen

Die Elektrifizierung des Verkehrs ist vorläufig auch kein Problem für die Netzstabilität. Petra Arnold von EWL sagt aber: «Sollten an jeder Ecke in der Stadt Schnellladestationen installiert werden, so müsste die Kapazität erhöht und das Netz ausgebaut werden.» Auch Arnold geht davon aus, dass das Wachstum an Ladestationen vor allem im privaten Bereich stattfinden wird. Doch auch dort könnte es zu Engpässen kommen, wenn in einem Quartier innert kurzer Zeit ein Grossteil der Leute auf E-Autos umsteigt. Da sei es wichtig, dass nicht alle Fahrzeuge gleichzeitig aufgeladen werden, sagt Marcel Schmid. Wenn zum Beispiel alle Autos in einem Quartier die ganze Nacht an der Steckdose sind, sollte die Aufladung gestaffelt erfolgen.

«Die Leute wollen am Morgen ein vollgeladenes Auto. Um welche Zeit der Ladevorgang stattfindet, spielt selten eine Rolle.»

Bei Grossüberbauungen mit vielen Ladestationen sei daher ein Lastmanagementsystem empfehlenswert. Dieses koordiniert automatisch die Ladevorgänge.

Ohne punktuelle Kapazitätserweiterungen im Netz werde es aber mittelfristig wohl nicht gehen, sagt Marcel Schmid. Denn die Stromnetze müssen künftig allgemein stärkere Spitzenbelastungen aushalten – nicht nur wenn nachts alle Autos aufgeladen werden, sondern auch wenn an sonnigen Sommertagen sämtliche Solaranlagen gleichzeitig hohe Strommengen einspeisen.