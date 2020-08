Luzerner Eltern kritisieren Maskenpflicht an den Schulen In einem offenen Brief an zwei Luzerner Regierungsräte fordert eine Gruppe von Eltern, auf eine Maskenpflicht an den Schulen zu verzichten. 13.08.2020, 18.18 Uhr

An den Berufs- und Kantonsschulen gilt im Kanton Luzern im neuen Schuljahr Maskenpflicht. Pius Amrein (Luzern, 12. August 2020)

(rt) Eine Gruppe von Luzerner Eltern kritisiert in einem offenen Brief an Gesundheitsdirektor Guido Graf (CVP) und Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann (parteilos) die beschlossene Maskenpflicht an den Luzerner Gymnasien und Berufsschulen. Die Maskenpflicht werde «mit grosser Besorgnis und Empörung» zur Kenntnis genommen. Die Gruppe warnt vor gesundheitlichen und psychischen Konsequenzen für die Schüler. Ausserdem sieht sie die Maskenpflicht als «Angriff auf die Menschenwürde».

Brief wurde von knapp 70 Personen unterzeichnet

Knapp 70 Personen haben den offenen Brief an die Luzerner Regierung unterzeichnet. Die Gruppe bittet Guido Graf und Marcel Schwerzmann, Stellung zu ihren Fragen zu nehmen und fordert zudem, «von der angedachten Maskenpflicht für SchülerInnen in allen Luzerner Schulen abzusehen».