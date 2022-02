Der Bebauungsplan Emmenbaum Nord liegt in Emmen öffentlich auf

Emmen 120 Wohnungen, autofreie Gassen: Neuüberbauung beim Bahnhof Emmenbrücke wird konkret Der Bebauungsplan Emmenbaum Nord liegt zurzeit öffentlich auf. Nach der Neuüberbauung wird das Bahnhofsgebiet kaum wiederzuerkennen sein. Beatrice Vogel Jetzt kommentieren 16.02.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Gebiet um den Bahnhof Emmenbrücke wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Teil dieser Entwicklung ist das Areal Emmenbaum Nord zwischen der Bahnhofstrasse und der Gerliswilstrasse, das neu überbaut werden soll. Heute befinden sich darauf unter anderem die Landi und die Futterherstellerin Utro Fikovit AG. Nun liegt bis 15. März der Bebauungsplan und die Teilrevision des Zonenplans bei der Gemeinde Emmen öffentlich auf.

Das Areal Emmenbaum Nord mit der Bahnhofstrasse im Vordergrund. Bild: PD/Gemeinde Emmen

Vorgesehen sind sechs neue Gebäude mit rund 120 Wohnungen sowie 3000 Quadratmetern Gewerbe- und Dienstleistungsflächen. Der genaue Nutzungsmix kann sich aber mit den einzelnen Bauprojekten noch ändern. Denn beteiligt sind fünf Grundeigentümer, weshalb das Areal voraussichtlich in Etappen neu bebaut wird. Alle bestehenden Gebäude werden für die Neuüberbauung abgerissen – darunter auch zwei erhaltenswerte Bauten aus den 1950er-Jahren.

Der Nutzungsmix ist dennoch teilweise vorgegeben. Entlang der Gerliswil- und Bahnhofstrasse sind publikumsorientierte Nutzungen vorgesehen. Im Erdgeschoss sind zwar Atelierwohnungen möglich, eine reine Wohnnutzung ist aber nicht erlaubt. In den Obergeschossen ist ein vielfältiges Wohnungsangebot gewünscht – nicht nur Kleinwohnungen – und auch Büros sind möglich.

Fassaden sollen individuell, aber doch ähnlich sein

Die Gebäude sollen gemäss Bebauungsplan maximal sieben Vollgeschosse aufweisen mit einer Maximalhöhe von 30 Metern. Äusserlich können sie zwar unterschiedlich gestaltet sein, unter anderem durch abgeschrägte Dächer sollen sie aber als Ensemble erkennbar sein – eine «verwandtschaftliche Fassadengestaltung» ist erwünscht.

Erste Skizzen für eine mögliche Überbauung des Gebiets Emmenbaum Nord, von der Bahnhofstrasse her gesehen. Visualisierung: PD/Gemeinde Emmen

Maximal zwölf oberirdische Parkplätze

Bisher noch nicht bekannt war die Anzahl möglicher Parkplätze. Der Bebauungsplan schreibt nun vor, dass mindestens 77 und maximal 110 Parkfelder zu erstellen sind. Das ist vergleichsweise wenig – der Grund liegt in der guten Erschliessung des Areals durch den ÖV. Die Parkplätze müssen in der Tiefgarage unterkommen – bis auf maximal zwölf Kurzzeitparkplätze entlang der Bahnhofstrasse. Die Parkplätze in der Einstellhalle müssen so erstellt werden, dass sie mit Elektroladestationen ausgerüstet werden können. Von den Besucher- und Kundenparkfeldern soll mindestens eines eine Ladestation aufweisen. Auch müssen zwei Parkfelder für Carsharing zur Verfügung stehen. Weiter müssen mindestens 480 Veloabstellplätze – ein Viertel davon mit Stromanschluss – und 32 Motorradabstellplätze erstellt werden. Für Veloanhänger oder Lastenvelos sind zusätzlich 120 Quadratmeter vorgesehen.

Die durch die Überbauung erzeugten Fahrten werden pro Tag auf rund 350 bis 390 geschätzt. Zur Abendspitzenstunde werden voraussichtlich zwischen 72 und 83 Fahrten generiert. Unternehmen ab zehn Vollzeitmitarbeitenden müssen im Rahmen des Baugesuches ein Mobilitätskonzept vorlegen.

Autofreie Gassen und Innenhof mit Brunnen

Weil die Bebauung sehr dicht ausfallen wird, nimmt der Freiraum im Bebauungsplan einen wichtigen Stellenwert ein. Er soll durch begrünte Terrassen sowie durch einen Innenhof mit Bäumen, einem Brunnen und Sitzmöglichkeiten sichergestellt werden. Der Vorplatz an der Kreuzung Gerliswil-/Bahnhofstrasse soll als Podest mit Stufen und einem Baum gestaltet werden. Zwischen den Gebäuden entstehen gassenartige Fusswege, allesamt autofrei, die öffentlich zugänglich sind und Querungen zwischen Bahnhof und Viscosistadt ermöglichen.

Modell für die Überbauung Emmenbaum Nord. Bild: PD/Gemeinde Emmen

Der Innenhof soll mit einem sickerfähigen Belag versehen werden. Entlang der Gerliswilstrasse entsteht eine gemischte Baumallee, an der Bahnhofstrasse sind mindestens drei Baumgruppen zu pflanzen. Energetisch soll die Neuüberbauung einen hohen Standard aufweisen, ermöglicht werden Fotovoltaikanlagen auf den Dächern. Letztere sollen darüber hinaus begrünt werden.

Je nach Einsprachen gegen den Bebauungsplan könnte er noch in diesem Jahr durch den Einwohnerrat und den Regierungsrat genehmigt werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen