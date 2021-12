Emmen 4,5 Kilometer Nationalstrasse und der erste Widerstand gegen eine Autobahn im Wohngebiet Bild: Hanspeter Luternauer, Staatsarchiv Luzern FDC 54/449 (15. April 1971) Vor 50 Jahren brausten die ersten Autos über die A2 bei Emmen. Für die Gemeinde bedeutete das Autobahnstück eine Entlastung der Gerliswilstrasse – es trennte sie aber auch in zwei Hälften. Beatrice Vogel 0 Kommentare 29.12.2021, 19.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Mit dem geplanten Bypass ist die Autobahn in Luzern seit einigen Jahren ein Dauerthema. Und doch ist es erst 50 Jahre her, dass das erste Teilstück der Autobahn nördlich der Stadt Luzern gebaut wurde: Am 21. Dezember 1971 wurde die A2 (damals N2) zwischen Emmenbrücke-Riffig und Luzern-Reussegg/Ibach feierlich dem Verkehr übergeben. Das Strassenstück war gerade einmal 4,5 Kilometer lang, die Verbindung nach Luzern und in Richtung Süden war zwar im Bau, aber noch nicht vollendet. Die Verbindung in Richtung Basel wurde erst in den Folgejahren in Angriff genommen.

Man konnte die Autobahn vor 50 Jahren also lediglich zwischen Emmen-Nord und Emmen-Süd benutzen – was allerdings den Vorteil hatte, dass damit Emmenbrücke und namentlich die Gerliswilstrasse umfahren wurde. Diese musste davor einen Grossteil des Nord-Süd-Transitverkehrs zwischen Deutschland und Italien schlucken, das Reusstal galt als Nadelöhr der Strecke. Der Durchgangsverkehr trug dazu bei, dass die Emmer Hauptachse von der beliebten Einkaufsmeile zu einer eher unattraktiven Strasse wurde.

Blick vom Centralplatz in die Gerliswilstrasse im Jahr 1959. Hans Schürmann

Spott über die Kurzautobahn

Die Entlastung der Gerliswilstrasse wurde denn auch von den Rednern an der Eröffnungsfeier besonders betont, wie aus Unterlagen hervorgeht, die heute im Staatsarchiv Luzern verwahrt werden. Damalige Medienberichte würdigten das Bauwerk als wichtiges Puzzlestück der geplanten Nord-Süd-Verbindung der Nationalstrassen. Alle drei Luzerner Tageszeitungen berichteten auf mindestens einer halben Seite über die Eröffnung. Gleichwohl verkniffen es sich die Berichterstatter nicht, ein wenig über die Kurzautobahn zu spotten. Das «Luzerner Tagblatt» etwa schrieb am 22. Dezember 1971: «So viele Gäste und so wenig Autobahn ... Auf jeden Ehrengast traf es ungefähr 90 Zentimeter Autobahn» – wobei der Autor falsch gerechnet hat: Bei einer Gästezahl von rund 500 Personen kommen auf jeden immerhin neun Meter Autobahn.

100 Millionen Franken, 18 Brücken und 3 Enteignungen Der Neubau der A2 im Raum Emmen kostete rund 100 Millionen Franken. Dies nicht zuletzt wegen der aufwendigen Kunstbauten, allen voran die Reussbrücken Grüeblischachen bei der Verzweigung Rotsee und die Ibachbrücke. Die insgesamt 18 Brücken kosteten 19 Millionen Franken. Dafür wurden 28'000 Kubikmeter Beton, 2800 Tonnen Stahl und 400 Tonnen Vorspannstahl verbaut. Für den Erwerb von 54 Hektaren Land, das für die Autobahn benötigt wurde, hat der Bund 29 Millionen Franken ausgegeben. In drei Fällen kam das Enteignungsgesetz zum Zug. Insgesamt wurden 23 Gebäude erworben, von denen 17 abgebrochen wurden. Die vier übrigen wurden – gemäss LNN vom 22. Dezember 1971 – verschoben, ein Sechsfamilienhaus in Rüeggisingen um ganze 140 Meter.

Brückenteile der A2 beim Sedel um 1969. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Doch das Teilstück der A2 bei Emmen ist noch aus einem weiteren Grund geschichtsträchtig. «Wohl kein einziger Abschnitt unseres Nationalstrassennetzes weist eine solche Zahl von Genehmigungsstempeln auf», hielt der damalige Direktor des Eidgenössischen Amts für Strassen- und Flussbau, Robert Ruckli, in seiner schriftlich überlieferten Rede fest.

«Wer heute noch gegen die so einmalig festgelegte Lösung weiterkämpft und sich mit legalen Entscheiden nicht abfinden kann, hat von Demokratie wahrlich nichts verstanden.»

Worauf Ruckli nur anspielt, ist ausführlich in der Geschichte der Gemeinde Emmen von Beatrice Schumacher geschildert: In Emmen gab es heftigen Widerstand – nicht gegen die Autobahn an sich, sondern gegen deren Linienführung. Der Protest aus Emmen zählt gemäss Schumacher landesweit zu den ersten Oppositionsbewegungen beim Bau von Autobahnen.

Autobahn sollte durchs Meierhöfliquartier führen

Ihren Anfang nahm die Auflehnung Ende der 1950er-Jahre, als die ursprünglich geplante Linienführung der Emmer Bevölkerung vorgestellt wurde. Diese sah vor, die Autobahn westlich der Feldbreite – dort, wo heute das Emmen Center steht – und mitten durch das Meierhöfliquartier zu führen. Zur damaligen Zeit folgte die Planung der Nationalstrassen der aus Nordamerika stammenden Idee der Expressstrassen, die den Verkehr möglichst direkt in die städtischen Zentren führen. Allerdings hatte das im hochverdichteten Siedlungsmuster der Schweiz und insbesondere im Raum Luzern zur Folge, dass die Autobahn unmittelbar durchs Siedlungsgebiet führte.

Vor allem die Dorfgemeinschaft Emmen engagierte sich gegen die geplante Linienführung der A2 und organisierte mehrere Versammlungen, an denen Resolutionen zuhanden des Gemeinderats und der Kantonsregierung verabschiedet wurden. Immerhin veranlasste dies den Kanton zunächst, ein neutrales Gutachten erstellen zu lassen. Dieses kam zum Schluss, dass statt der ursprünglichen Linienführung – die damit vom Tisch war – auch eine Westumfahrung (via Reussbühl) oder eine Ostumfahrung Emmens (zwischen Feldbreite und Emmen-Dorf) möglich wäre.

In Emmen wurde die von den kommunalen, kantonalen und nationalen Behörden bevorzugte Variante Ost abgelehnt, weil sie das Gemeindegebiet trenne, Kulturland und Grünzonen zerstöre und zusätzlich zu den Flugzeugen Lärm verursache. Die Behörden hatten ihre Meinung jedoch schon gemacht, die Variante Ost war gesetzt. Noch 1964 wehrten sich Einwohnerräte und Quartiervereine dagegen und beantragten beim Bundesrat eine Wiedererwägung – vergebens. 1967 begannen die Bauarbeiten der A2 in Emmen.

Emmen mit der A2 kurz vor deren Fertigstellung. Die Ausfahrt Emmen-Nord ist am unteren Bildrand, in der Bildmitte rechts erkennt man die Emmer Gemeindeverwaltung, den «Schoggiturm», im Bau. Hanspeter Luternauer, Staatsarchiv Luzern FDC 54/449 (15. April 1971)

Anders als Robert Ruckli in der oben zitierten Rede kommt deshalb die Historikerin Beatrice Schumacher zum Schluss: «Demokratie im Strassenbau war Ende der Fünfzigerjahre noch Zukunftsmusik.» Mittlerweile hat sich diesbezüglich vieles verändert: Man denke etwa an die Spange Nord, die am Widerstand der Bevölkerung gescheitert ist, oder an die Umfahrung Emmen-Dorf, bei der die Bevölkerung schon vor der Machbarkeitsprüfung ins Boot geholt wurde. Erfolgreich wehrte sich Emmen übrigens wenig später – diesmal mit Unterstützung des Gemeinderats – gegen die Linienführung der A14 durch den Schiltwald, die mit der Rodung von zwölf Hektaren Wald verbunden gewesen wäre, mit dem Argument des Landschafts- und Gewässerschutzes. Dabei hatten jedoch die kleineren Gemeinden Buchrain und Ebikon das Nachsehen, durch deren Gebiet die A14 schliesslich gebaut wurde.

«Was soll's: Die Autobahn ist da»

In den Medienberichten anlässlich der Eröffnung der A2 war der Widerstand gegen die Linienführung kaum ein Thema. «Was soll's: Die Autobahn ist da – gültige Urteile sind erst aus Distanz möglich», bilanzierten die «Luzerner Neusten Nachrichten» (LNN) lakonisch und zitierten zudem den Emmer Gemeindepräsidenten, Oskar Vonmoos, nach dessen Ansicht die Vorteile überwogen.

Der Autor des LNN-Artikels rühmte darüber hinaus die Aussicht von der Autobahn: «Wundervoll ist eine N2-Fahrt von Emmen-Nord nach Emmen-Süd. Man geniesst nicht nur einen herrlichen Ausblick auf den Alpenkranz, sondern auch neue Blickwinkel auf Emmer Objekte und Quartiere.» Diese Aussicht gibt es heute bekanntlich nicht mehr: Die Lärmbelastung durch die Autobahn nahm um die Jahrtausendwende so stark zu, dass der Bau von Lärmschutzwänden nötig wurde. Heute donnern täglich über 100'000 Autos über die A2 bei Emmen.

Lärmschutzwände auf der Autobahn A2 bei Emmen. Philipp Schmidli

(11. August 2007)

Gemeinsam mit dem A2-Abschnitt wurde 1971 übrigens auch der National- und Kantonsstrassenwerkhof sowie der Polizeistützpunkt bei der Sprengi eingeweiht.

Die Ausfahrt Emmen-Nord und der Werkhof kurz vor der Eröffnung im Dezember 1971. Staatsarchiv Luzern

A 980/648

Und der Seetalplatz wurde im Zuge der Autobahnarbeiten erstmals als Grosskreisel gestaltet – gebaut wurden damals auch die beiden Zollhausbrücken – und übernahm somit seine Bedeutung als wichtiger Verkehrsknoten.

Der Seetalplatz 1971. Staatsarchiv Luzern

FDC 54/449

Ausschnitt einer Nachrichtensendung anlässlich der Eröffnung der A2 bei Emmen am 21. Dezember 1971:

Quellen:

Beatrice Schumacher: In Bewegung – Geschichte der Gemeinde Emmen, Band 2

Staatsarchiv Luzern A 980/648

