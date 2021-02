Emmen Altes Gemeindehaus soll neuem Arbeits- und Wohnblock weichen Das Grundstück der alten Emmer Gemeindekanzlei soll neu überbaut werden. Für die öffentliche Mitwirkung kommt erstmals ein neues digitales Instrument zum Einsatz. Beatrice Vogel 08.02.2021, 05.00 Uhr

Die Gemeinde Emmen will ihr ehemaliges Gemeindehaus an der Gerliswilstrasse 87 durch einen Neubau ersetzen. Die «Alte Kanzlei» wird schon seit dem Umzug in den «Schoggiturm» im Gersag in den 1970er-Jahren nicht mehr durch die Gemeindeverwaltung genutzt. Zuletzt waren in dem mittlerweile blauen Haus ein Gesundheitszentrum und die Bar Caramel untergebracht. Nach einem Brand in der Bar 2017 ist das Gebäude gemäss Gemeinde heute nicht mehr nutzbar.