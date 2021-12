Emmen: Auto prallt gegen Beleuchtungskandelaber – Lenker verletzt

Emmen Auto prallt gegen Beleuchtungskandelaber – eine Person verletzt Am Samstag prallte ein Autofahrer auf der Kirchfeldstrasse in Emmen bei einem Selbstunfall gegen einen Beleuchtungskandelaber. Er verletzte sich dabei und musste durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst aus dem Fahrzeug geborgen werden. 06.12.2021, 10.44 Uhr

Der Fahrer musste aus dem Fahrzeug geborgen werden. Bild: Luzerner Polizei

Kurz nach 11.30 Uhr mündete am Samstag ein Autofahrer in Emmen von der Pestalozzistrasse herkommend in die Kirchfeldstrasse ein. Wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, geriet das Auto in der leichten Rechtskurve beim Betagtenzentrum Emmenfeld aus noch ungeklärten Gründen über den linken Fahrbahnrand hinaus und prallte mit der linken Fahrzeugseite gegen einen Beleuchtungskandelaber.