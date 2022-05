Emmen Beim Bahnhof Emmenbrücke soll ein neues Quartier entstehen – unter Mitwirkung von Bevölkerung und Politik Die grösste Grundeigentümerin will das Gebiet Schützenmatt langfristig neu überbauen. Damit kein Debakel wie beim Areal Sonne entsteht, geht sie nun in die Offensive. Beatrice Vogel Jetzt kommentieren 12.05.2022

Es gibt gebrannte Kinder unter den Investorinnen und Bauherren in Emmen. Manche von ihnen mussten zittern, als ihr Bauprojekt im Einwohnerrat Emmen behandelt wurde. Erst vor kurzem wurde der Bebauungsplan Sonne vom Parlament versenkt. Auch Bürgerinnen und Bürger können den Bauherrschaften unangenehm werden – Stichwort Herdschwand. Solche Situationen will die Brun AG bei ihrem Projekt vermeiden und geht deshalb damit an die Öffentlichkeit. Inhaber Reto Brun sagt:

«Wir wollen Grundeigentümer, Bevölkerung und Politik möglichst früh einbinden und ihre Rückmeldungen einholen.»

Bei dem Projekt handelt es sich um die Entwicklung der Schützenmatt. Das Areal liegt zwischen Schützenmatt- und Hochdorferstrasse und grenzt direkt an den Bahnhof Emmenbrücke – es ist also ähnlich zentral und gut erschlossen wie das Areal Sonne. Heute ist die Schützenmatt relativ lose bebaut, es gibt viele ältere Gebäude und oberirdische Parkplätze. Im städtebaulichen Gesamtkonzept der Gemeinde Emmen ist festgehalten, dass sich das Gebiet als Zentrumsort mit hoher Dichte und starker Nutzungsdurchmischung eignet.

Das Gebiet Schützenmatt beim Bahnhof Emmenbrücke. Bild: PD/Brun AG

Rund zwei Drittel des Areals gehören der Brun Real Estate AG und der Pensionskasse Brun, die durch die Immobilienentwicklerin Brun AG vertreten werden. Die Firmen sind aus der Baufirma Gebrüder Brun AG hervorgegangen, die seit über 100 Jahren in Emmenbrücke – unter anderem in der Schützenmatt – angesiedelt ist. Weitere Parzellen im Perimeter sind im Besitz von drei privaten Grundeigentümern sowie einer Stockwerkeigentümerschaft. Auch dem Kanton und der Gemeinde gehören kleinere Flächen. Die Arealentwicklung wurde von der Brun AG angestossen, sie hat in Zusammenarbeit mit der Gemeinde eine Entwicklungsstudie durchführen lassen. Im Sommer wird der Studienauftrag für ein Richtprojekt gestartet, auf dessen Grundlage ein Sondernutzungsplan – voraussichtlich ein Bebauungsplan – erarbeitet werden soll.

Verdichtet, autoarm, begrünt, publikumsorientiert

Die neue Bebauung soll laut Reto Brun dem gut erschlossenen Standort gerecht werden: Zug und Bus sind in unmittelbarer Nähe, entlang der Bahngleise verläuft der Veloweg, das Emmen Center ist in Gehdistanz. «Das Quartier soll deshalb autoarm und von Langsamverkehrsachsen geprägt sein», so Brun. Parkplätze soll es praktisch nur in der Tiefgarage geben und «massiv weniger, als gemäss heutigem Recht möglich wären». Beim Zugang zur Bahnunterführung könnte ein Platz entstehen. Überhaupt soll das Gebiet viele öffentliche Freiräume aufweisen. In den Erdgeschossen entlang der Hauptachsen sollen Cafés oder kleine Läden unterkommen, jedenfalls publikumsorientierte Nutzung.

Schemaplan der möglichen Nutzungen in der Schützenmatt. Bild: Han Van de Wetering/Brun AG

Ansonsten wird ein breiter Nutzungsmix angestrebt: Miet-, Eigentums- und Genossenschaftswohnungen sind möglich, Büros, Gewerbe oder auch ein Hotel. Besonders wichtig ist Reto Brun das Stadtklima: «Wir folgen der Idee der Schwammstadt, mit viel Begrünung, Bäumen und Dachgärten.» Die Verdichtung soll massvoll sein, das neue Quartier zu Emmenbrücke und der Nachbarschaft passen. Im Vergleich zur heute möglichen Geschossfläche von 15'000 Quadratmetern wird dennoch etwa das Doppelte möglich sein. In Bahnhofsnähe könnten 30 Meter hohe Gebäude mit neun Stockwerken entstehen. Richtung Norden sollen die Bauten kleiner werden – bis zu sechs Stockwerke respektive 20 Meter – damit sie sich zur Herdschwand hin ins Ortsbild einfügen.

Appell an die Emmer Politik zur frühen Mitwirkung

Das ist die Vision, bis zum allfälligen Bebauungsplan ist es noch ein langer Weg. Trotzdem wird bereits jetzt die Bevölkerung zur Mitwirkung aufgerufen. Unter mitwirken.emmen.ch/schuetzenmatt können bis zum 10. Juni Rückmeldungen zur Entwicklungsstudie abgegeben werden. «Wir möchten, dass alle, die sich für die Entwicklung der Schützenmatt interessieren, und vor allem Politikerinnen, Politiker und Fraktionen früh ein Feedback abgeben», sagt Reto Brun.

«Sie haben die Verantwortung, sich mit der Entwicklung Emmens auseinanderzusetzen.»

Brun will mit seinem Appell erreichen, dass sich das Parlament nicht erst mit dem Bebauungsplan einschaltet. Das Ziel sei, ein gutes Projekt mit hoher Lebensqualität zu entwickeln, das möglichst den politischen Vorstellungen in Emmen entspreche und einen Nutzen für die Gesellschaft bringe. Dies ist ganz im Sinn des Gemeinderats: «Auf der Schützenmatt soll ein qualitätvolles Quartier entstehen, von dem die ganze Gemeinde profitiert», sagt Baudirektor Josef Schmidli (Mitte). «Hierbei ist der frühzeitige Einbezug von Öffentlichkeit und Nachbarschaft zentral.»

Künftig soll es zwei Lesungen geben Das Scheitern des Bebauungsplans Sonne im Einwohnerrat Emmen hat einige Parlamentarierinnen und Parlamentarier alarmiert. In der Ratsdebatte, die wie üblich nach der öffentlichen Auflage stattfand, wurde bemängelt, dass manche Änderungen durch den Einwohnerrat eine erneute Auflage verursachen würden. Grüne und SP haben deshalb ein Postulat eingereicht mit der Bitte, die Einflussnahme des Einwohnerrats auf Sondernutzungsplanungen zu erhöhen. Der Gemeinderat schlägt nun vor, statt einer neu zwei Lesungen einzuführen. Die erste Lesung soll dann vor der öffentlichen Auflage stattfinden. Risiken einer Planungszone unklar Die Mitte fordert ausserdem, dass über das Areal Sonne eine Planungszone erlassen wird, damit die Grundeigentümer nicht kurzfristig ein Baugesuch einreichen können. Der Gemeinderat will das Postulat entgegennehmen und juristische Risiken der Planungszone klären. Unklar ist, wer eine Überarbeitung des gescheiterten Bebauungsplans finanzieren müsste. In einem jüngst eingereichten Postulat fordert die Mitte zudem, dass die Brache auf dem Areal Sonne, die bis vor kurzem durch Familiengärten belegt war, gestalterisch aufgewertet und gepflegt wird, etwa mit einer Blumenwiese. (bev)

