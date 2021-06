Emmen Center Gericht weist Beschwerde ab: McDonald's kann nach zwei Jahren Verzögerung bauen Zu lärmig, zu stinkig, zu viel Verkehr: Ein Nachbar wehrte sich bis vor Kantonsgericht gegen den geplanten McDonald's beim Emmen Center – ohne Erfolg. Nun ist der Weg frei für das Fast-Food-Restaurant. Roman Hodel 10.06.2021, 11.45 Uhr

McDonald's kommt ins Emmen Center und ersetzt die dortige Tankstelle. Diese – je nach Essenspräferenzen – frohe Botschaft war im April vor zwei Jahren in unserer Zeitung zu lesen. Seither passierte allerdings genau nichts. Die Tankstelle ist immer noch da, wenn auch geschlossen. Doch nun kommt Bewegung in die Sache. Der Fast-Food-Riese kann sein Projekt definitiv umsetzen. Das Luzerner Kantonsgericht hat eine Beschwerde eines Nachbarn abgewiesen, soweit es darauf überhaupt eingetreten ist. Das Urteil vom 1. März ist inzwischen rechtskräftig.

Blick vom Parkhaus auf das Tankstellenareal des Emmen Centers. Bild: hor (10. Juni 2021)

Rückblende: Der Emmer Gemeinderat hatte am 30. Oktober 2019 den Rückbau der Tankstelle mit Shop sowie den Neubau des Restaurants mit McDrive unter Auflagen und Bedingungen genehmigt. Dagegen erhob ein Anrainer, dessen Grundstück rund 100 Meter vom künftigen Restaurant entfernt liegt, Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Er befürchtete Lärm- und Geruchsimmissionen und dadurch auch eine Wertverminderung seiner Liegenschaft. Der Nachbar beantragte unter anderem ein unabhängiges Verkehrsgutachten sowie prophylaktische Schallschutzmassnahmen.

McDonald's bleibt am Seetalplatz und baut um Big Mac und Konsorten gibt es in Emmen bereits seit Jahrzehnten – und zwar im Maxx-Multiplex-Kino am Seetalplatz. Diesen Standort behält McDonald's trotz dem neuen Restaurant im Emmen Center bei. Es soll voraussichtlich 2022 modernisiert werden, wie die Medienstelle von McDonald's schreibt. Das genaue Timing steht noch aus.

175 zusätzliche Autofahrten pro Tag

Gemäss dem Urteil, das unserer Zeitung vorliegt, dürfte McDonald's mit jährlich 88'300 Fahrten tatsächlich deutlich mehr Verkehr generieren als die Tankstelle mit 24'500. Das sind im Schnitt rund 175 Fahrten mehr pro Tag, wie die Projektstudie von Burkhalter Derungs AG errechnet hat. Zum Vergleich: Das Emmen Center hat 2018 fast 3,4 Millionen Fahrten generiert, rund 9300 pro Tag. So gesehen sei der Mehrverkehr auf der Seetalstrasse «vernachlässigbar», heisst es in der Projektstudie weiter.

Die grosszügige Zufahrt von der Seetalstrasse zum Emmen Center mag viel Verkehr schlucken. Bild: Pius Amrein (28. Februar 2021)

Als Lärmquellen führt die Studie Mehrverkehr, Anlieferung, Personenlärm von der Terrasse sowie wartende Autos und die Sprechanlage des McDrive an. Sie relativiert aber sogleich: So sei etwa die Terrasse nur bis 22 Uhr geöffnet und die nächsten Wohnbauten mindestens 100 Meter Luftlinie entfernt. Zudem hält die Studie fest, dass die Tankstelle – ohne Shop – 24 Stunden geöffnet war. Und weiter:

«Konkret entfallen mit dem künftigen Restaurantbetrieb die mit einer Tankstelle typischerweise verbundenen Geräusche wie An- und Wegfahren der Autos sowie Tankschlauch entnehmen und zurückhängen.»

Aus einem Prospekt des Emmen Centers in den 1980er-Jahren: Die Tankstelle warb mit dem «günstigsten Markenbenzin» der Region. Bild: PD/hor

In seinem Urteil schreibt das Kantonsgericht, dass die von Burkhalter Derungs AG errechneten zu erwartenden Mehrfahrten wie auch die daraus gezogenen Schlüsse «grundsätzlich einleuchtend» sind: «Wenn die Vorinstanz in Kenntnis der lokalen Gegebenheiten gestützt darauf zum Schluss kommt, dass auf weitere Untersuchungen verzichtet werden kann, so besteht für das Kantonsgericht keine Veranlassung, in den ihr zustehenden Ermessensbereich einzugreifen.» Das vom Beschwerdeführer geforderte Gutachten sei vor diesem Hintergrund nicht erforderlich.

Wertverminderung von Liegenschaften?

Nichts anfangen kann das Gericht mit weiteren Punkten der Beschwerde: etwa mit den beanstandeten Geruchsimmissionen. Die Richter verweisen auf den Einbau einer Luftfilteranlage. Ebenfalls nicht gelten lassen sie die Rüge, wonach die Unfallgefahr erhöht werde:

«Auch wenn es auf dem Ausfahrtsrondell zu Mehrverkehr kommen wird, erweist sich die Verkehrsführung als ausreichend übersichtlich.»

Blick auf das Ausfahrtsrondell des Emmen Centers. Bild: hor (10. Juni 2021)

Von einer Wertverminderung der Liegenschaft des Anrainers wollen die Richter ebenfalls nichts wissen. Weder die geltenden Lärmgrenzwerte noch das Fahrtenkontingent des Emmen Centers würden verletzt. Die Rügen des Beschwerdeführers würden sich als unbegründet erweisen. Das Gericht kommt deshalb zum Schluss: «Sind sämtliche öffentlich-rechtlichen Bestimmungen eingehalten, insbesondere die massgebenden Lärmgrenzwerte, ist die Baubewilligung zu erteilen.»

Erleichterung über das Urteil bei McDonald's und Emmen Center

Erwartungsgemäss erleichtert über das rechtskräftige Urteil zeigt sich Roland Jungo, Direktor des Emmen Centers: «Wir sind froh, können wir nun die Planung vorantreiben, und freuen uns, dass wir mit McDonald’s einen weiteren attraktiven Mieter im Emmen Center willkommen heissen dürfen.» Ebenfalls erfreut zeigt sich die McDonald's-Medienstelle: «Denn wir sind sehr an diesem Standort interessiert und möchten noch mehr für die Gäste in der Region Emmenbrücke da sein.» Baufachleute beider Beteiligten erarbeiten nun das weitere Vorgehen und den Zeitplan.