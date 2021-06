Emmen «Jetzt muss vorgespurt werden»: CVP fordert bessere Zugsverbindungen nach Emmenbrücke Die Weiterentwicklung des ÖV in Emmen wurde verschlafen, kritisiert die CVP. Das Problem werde sich mit der neuen Kantonsverwaltung am Seetalplatz noch verschärfen. Deshalb stellt die CVP jetzt Forderungen. Beatrice Vogel 01.06.2021, 05.00 Uhr

Emmenbrücke ist im Umbruch. Seit einigen Jahren pendeln Studierende zur Hochschule Luzern in der Viscosistadt, um den Bahnhof entstehen Hunderte neue Wohnungen, ab 2026 wird die Verwaltung des Kantons Luzern mit rund 1400 Angestellten in den Neubau am Seetalplatz ziehen. Seit der Eröffnung des Bushubs 2016 ist die Zahl der Ein- und Aussteigenden am Bahnhof um 45 Prozent gestiegen. Zwischen 2008 und 2019 hat sich die Passagierfrequenz mehr als verdoppelt – von täglich 2480 auf 6150 Ein- und Aussteiger.

Durch die Siedlungsentwicklung ist zu erwarten, dass die Passagierzahlen weiter steigen. Und doch halten am grössten Regionalbahnhof im Kanton nur S-Bahnen, die zu Stosszeiten überfüllt sind, und der Regioexpress zwischen Luzern und Olten. Die Strassen wiederum – namentlich die Hauptachsen Seetal- und Gerliswilstrasse – stossen an ihre Kapazitätsgrenzen.

Der Interregio soll in Emmenbrücke halten

Das könne nicht so weiter gehen, findet die CVP Emmen. «Jetzt muss vorgespurt werden», bevor die neuen Pendler kommen, schreibt die Fraktion in einem Postulat. Konkret fordert sie, dass der mit dem Luzerner Durchgangsbahnhof per 2040 geplante Interregio-Halt in Emmenbrücke bereits ab 2025 eingeführt wird. «Das ist auch im Interesse der Kantonsangestellten, die von Beginn weg gute Zugverbindungen zum neuen Arbeitsplatz erhalten», sagt Postulant Christian Meister. Für ihn ist klar: «Es ist einfacher, die Pendler von Anfang an daran zu gewöhnen, den ÖV zu nutzen, als sie später vom Auto wegzubringen.» Und der Verzicht auf das Auto müsse sein, denn die Strassen mögen den Verkehr nicht mehr schlucken.

ÖV-Ziele des Kantons weit verfehlt

Allerdings ist es mit einem ÖV-Ausbau nicht getan, stellen die Postulanten fest. Der Kanton habe bisher vor allem auf ÖV-Attraktivierung gesetzt, aber das Ziel, bis 2021 einen ÖV-Anteil von 30 Prozent in der Agglomeration Luzern zu erreichen, verfehlt: Dieser liege höchstens bei 20 Prozent. Deshalb brauche es auch sogenannte Push-Massnahmen, die zum Umsteigen motivieren oder zwingen, so die CVP Emmen: Anreize wie Job-Abos, Ausrichtung der Arbeitszeit auf den ÖV, oder Carsharing-Angebote, aber auch Einschränkungen für Autos wie eine Parkplatzreduktion oder ein Autoverbot für Angestellte. Mobilitätskonzepte, die Push-Massnahmen beinhalten, soll es künftig in Emmen nicht nur für neue Überbauungen geben, sondern auch für bestehende sowie für Unternehmen mit über 50 Mitarbeitenden.

Die CVP rennt mit ihrem Postulat teils offene Türen ein, wie eine Nachfrage beim Verkehrsverbund Luzern (VVL) zeigt. Dieser plane nämlich Massnahmen, «um die Transportkapazitäten in Emmenbrücke zu erhöhen», schreibt VVL-Mediensprecher Romeo Degiacomi. «Der ÖV wird bereit sein für die Siedlungsentwicklung rund um den Seetalplatz.» Die Pläne werden voraussichtlich im Spätherbst vorgestellt.

Problem: Perrons in Emmenbrücke sind zu kurz

In den letzten Jahren habe man kantonsweit zahlreiche Verbesserungen umgesetzt, die Fahrgastzahlen sind zwischen 2014 und 2019 kontinuierlich von 102,5 Millionen auf 113,6 Millionen angestiegen. Allerdings räumt Degiacomi ein, dass Verbesserungen im ÖV-Angebot nicht reichen: «Dass es auch Push-Massnahmen braucht, ist erkannt.» Dafür erarbeite der Kanton Luzern derzeit das gesamtheitliche Mobilitätskonzept «Zukunft Mobilität Luzern».

Die Hoffnung auf einen baldigen Interregio-Halt zerstreut Romeo Degiacomi aber. «Dies ist aktuell nicht möglich, weil die Perrons in Emmenbrücke zu kurz sind.» Eine Perronverlängerung ist hinsichtlich der Inbetriebnahme des Durchgangsbahnhofs angedacht, wird aber wohl nicht vor 2026 beschlossen. Auch sei mit dem jetzigen Fahrplan ein zusätzlicher Halt aus Zeitgründen nicht möglich: In Luzern würden die Passagiere dadurch viele Anschlüsse verpassen.

Brisante Forderung: Armee und Kanton sollen ÖV-Beitrag zahlen

Gespannt sein darf man auf die Antwort des Gemeinderats auf die letzte Forderung des Postulats: In Emmen angesiedelte Organisationen, die von der Steuerpflicht befreit sind – sprich: Kanton und Armee – sollen der Gemeinde einen Beitrag an die ÖV-Kosten leisten. «Da man nicht erwarten darf, dass viele Kantonsangestellte nach Emmen ziehen, haben wir kaum Steuereinnahmen durch die neue Verwaltung. Trotzdem entstehen uns Mehrkosten durch die ÖV-Benützung der Mitarbeitenden», begründet Christian Meister. Gemäss Kostenverteiler nach ÖV-Gesetz leistete Emmen 2020 einen ÖV-Beitrag von rund 4,8 Millionen Franken, der sich aus der Wohnbevölkerung und den Haltestellenabfahrten errechnet. Mehr zahlte nur die Stadt Luzern – nämlich 15 Millionen Franken.