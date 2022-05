Emmen Das Frei- und Hallenbad Mooshüsli rüstet sich für eine engere Zusammenarbeit mit Luzern und Kriens Nach den teaminternen Unruhen mit dem Leitungswechsel haben sich im Mooshüsli die Wogen geglättet. Nun soll das Bad für die Zukunft flott gemacht werden. Beatrice Vogel Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Die Badisaison im Mooshüsli ist eröffnet. Bild: Eveline Beerkircher (Emmen, 15. Juni 2021)

Die Temperaturen sind sommerlich, die Badisaison ist eröffnet. Auch das Freibad Mooshüsli in Emmen ist seit dem 8. Mai wieder offen. Hier hat sich im vergangenen Jahr einiges getan. «Das Team ist motiviert, die Zusammenarbeit mit der Gemeinde funktioniert hervorragend. Wir haben viel Vertrauen aufgebaut», sagt Philip Heller, Leiter der Badeanlagen.

Das war nicht immer so. Als Heller vor einem Jahr die Leitung übernahm, gab es Unstimmigkeiten. Eine Petition von ehemaligen Mitarbeitenden forderte gar seine Absetzung. Grund war unter anderem die neue Führungsstruktur und Organisationsentwicklung, die Heller einführte – auch auf Wunsch der Gemeinde. Das hatte zur Folge, dass die meisten Badmeister gekündigt haben.

Badmeister übernehmen mehr Aufgaben

In der Zwischenzeit wurden vier neue Badmeisterinnen und Badmeister angestellt. «Sie haben sich gut eingelebt», so Heller. «Im Moment bin ich noch daran, sie einzuführen.» Denn die Badmeister sollen künftig nicht nur die Aufsicht übernehmen, sondern noch weitere Aufgaben, wie die Überwachung und Wartung der technischen Anlagen.

Betriebsleiter Philipp Heller. Bild: Eveline Beerkircher

«Ich möchte, dass alle, die hier arbeiten, einen spannenden und verantwortungsvollen Job machen können»,

erklärt Heller. Dies betrifft auch die Kassen- und Reinigungsteams, die aus meist langjährigen Mitarbeitenden bestehen. So wurde für jedes Team eine Leitung ernannt; Fachpersonen, die über Erfahrung und Wissen verfügen, die Ansprechpersonen sind für ihre Mitarbeitenden und damit auch den Badi-Leiter entlasten. Heller setzt zudem auf transparente Kommunikation und informiert monatlich über Neuigkeiten.

Gleiches Kassensystem wie Luzern und Kriens

Die aktuelle Saison ist für die Mitarbeitenden eine Herausforderung, denn betrieblich wurde einiges verändert. So gibt es ein neues, digitales Kassensystem.

«Wir haben dasselbe Kassensystem wie Luzern und Kriens gewählt, damit eine Zusammenarbeit möglich ist»,

sagt Heller. Bekanntlich wollen die grossen Agglogemeinden für die Bewirtschaftung ihrer Badeanlagen stärker zusammenarbeiten. Diesbezüglich seien die Verantwortlichen der Gemeinden mitten im Prozess.

Mit dem gleichen Kassensystem wird es beispielsweise möglich sein, Tickets online zu kaufen oder Wasserflächen in Luzern, Kriens und Emmen auf derselben Plattform zu reservieren. Im Rahmen der Zusammenarbeit wurden bereits die Öffnungszeiten der Bäder harmonisiert. Unter anderem wird nach den Sommerferien das Hallenbad abends länger geöffnet sein. Heller: «Damit können wir mehr Zeitfenster für Kurse anbieten.»

Investitionen in Technik und Sparsamkeit

Darüber hinaus wurde im Mooshüsli in die Technik investiert. «Es handelt sich dabei um Massnahmen, die nötig waren für den Betrieb», sagt Heller. Das Ersetzen von Ventilen und anderen mechanischen Teilen etwa – Erneuerungen der Infrastruktur, die in den Jahren zuvor wegen knapper Gemeindefinanzen und einem budgetlosen Zustand 2018 vernachlässigt wurden.

«Gleichzeitig optimieren wir den Betrieb und machen Einsparungen», betont Heller. So schule er beispielsweise das Personal für einen sparsamen Umgang mit Frischwasser und Chemikalien. Auch ein neuer Reinigungsplan mit weniger Reinigungsmitteln wurde erstellt.

«Für den Moment, mit der kommenden Hochsaison, sind das genügend Veränderungen. Das Team muss sich nun einspielen»,

sagt Philip Heller. Für die Zukunft gibt es aber noch weitere Pläne. So ist bereits beschlossen, dass ab 2023 die Wasserflächen für Kurse vermietet werden, um Mehreinnahmen zu generieren. Um herauszufinden, was sich die Bevölkerung für das Mooshüsli wünscht und wo sie Optimierungspotenzial sieht, hat die Gemeinde kürzlich die Onlineumfrage «Pimp your Badi» zum Hallenbad durchgeführt, die derzeit ausgewertet wird.

Im Sommer folgt die Umfrage zum Freibad. Ganz allgemein soll das Mooshüsli attraktiver und rentabler werden – das ist auch der Auftrag, den das Parlament erteilt hat.

