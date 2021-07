Das Emmer Wohnheim Lindenfeld erhält einen Neubau

Emmen Das Wohnheim Lindenfeld erhält einen Neubau Die Bauarbeiten beginnen im August und sollen in rund zwei Jahren abgeschlossen sein. Der Verein Wohnheim Lindenfeld investiert knapp 20 Millionen Franken – finanziell unterstützt wird er vom Bundesamt für Justiz. Simon Mathis 21.07.2021, 17.27 Uhr

So soll das neue Wohnheim dereinst aussehen. VIsualisierung: PD

Im August beginnen Bauarbeiten beim Emmer Wohnheim Lindenfeld am Lindenheimweg; bis Sommer 2023 soll dort nämlich ein neues Wohnheim bezugsbereit sein. In den Ersatzneubau investiert der Verein Wohnheim Lindenfeld 19,38 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung heisst. Einen Teil dieses Betrages übernimmt das Bundesamt für Justiz, den verbleibenden Finanzierungskredit von 15,3 Millionen Franken beschafft sich der Verein bei den Banken. Die Bauparzelle stellt der Kanton Luzern im Baurecht zur Verfügung.