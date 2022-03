Die Schadstoffsanierung des Schulhaus Hübeli ist beendet

Emmen Der «Hübeli-Duft» ist verschwunden – die Schadstoffsanierung des Schulhauses ist beendet Nach der Bodensanierung im Schulhaus Hübeli sind die Naphthalin-Werte nun grösstenteils im grünen Bereich. Ende Jahr sollen auch die Raumluftreiniger abgebaut werden. 10.03.2022, 16.01 Uhr

Der «Hübeli-Duft» war unter Emmer Schulkindern bekannt, doch wenig rühmlich. Grund dafür war, dass 1967 beim Bau des Emmer Schulhause in Emmen mit Teeröl getränkter Kornspreu verwendet wurde, so die Medienmitteilung der Gemeinde Emmen. Was man für schallisolierende Zwecke installierte, gab über die Jahre ständig Naphthalin an die Luft ab.

2019 wurde der Schadstoff im Hübeli nachgewiesen und mit Luftreinigungsgeräten darauf reagiert. Ausserdem wurden die Böden komplett saniert, um eine nachhaltige Lösung zu garantieren.

Die Böden im Schulhaus Hübeli in Emmen sind nun saniert. Bild: pd

Messwerte liegen unter dem WHO-Richtwert

Die Schlussmessungen Ende 2021 zeigen nun, dass die Renovation glückte. In den meisten Räumen liegen die Messungen unter dem WHO-Richtwert von zehn Mikrogramm pro Kubikmeter Raumluft, obwohl zu Testzwecken weder gelüftet wurde noch die Lüftungsgeräte eingeschaltet waren.

Doch der Werkraum, das Handarbeitszimmer und ein Klassenzimmer im Erdgeschoss erfüllen die Richtwerte noch nicht, was der Restkontamination der Einrichtung zuzuschreiben sei. Diese gibt das Naphthalin immer noch in geringen Mengen an die Raumluft ab, da das Mobiliar lange dem Stoff ausgesetzt war.

Bis sich diese Restbestände verflüchtigt haben, werden die Raumluftreiniger weiterhin in Betrieb sein, so die Gemeinde. Sind die Grenzwerte bei der Nachmessung Ende 2022 erfüllt, sollen die Geräte in den Weihnachtsferien abgebaut werden.

Die Bauarbeiten beim Hübeli gehen hingegen weiter, denn es besteht Platzmangel, auch hinsichtlich der Sporthallen. Der Kindergarten, die Tagesstrukturen und die Einfachsporthalle werden zurückgebaut werden. Momentan läuft die Planung, 2023 sollen die Volksabstimmung und zwischen 2024 und 2026 die Bauarbeiten folgen. (se)