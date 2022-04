Baustart für Wärmezentrale in Emmen Dorf erfolgt

Emmen Dorf Baustart für Wärmezentrale erfolgt Ein weiterer Meilenstein im Ausbau des Fernwärmenetzes in der Region Luzern ist geschafft: Der Baustart für die neue Wärmezentrale in Emmen Dorf ist erfolgt. 13.04.2022, 09.21 Uhr

Jörg Hoffmann von der EWL (links) und Matthias Hauswirth von Ruag Real Estate versenken eine Zeitkapsel. Bild: PD

Das Fernwärmenetz in der Region Luzern wird erweitert. Wie Energie Wasser Luzern (EWL) und Ruag in einer Mitteilung schreiben, ist die Grundsteinlegung für die neue Wärmezentrale Emmen Dorf auf dem Ruag-Betriebsgelände erfolgt. Die Zentrale wird an die Transportleitung im Rontal angeschlossen, sodass Emmen Dorf mit der Ruag und Armasuisse mit Abwärme der Kehrichtverbrennungsanlage Renergia versorgt werden kann.