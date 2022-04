Emmen Einschränkungen auf der Kantonsstrasse aufgrund baulicher Nachtarbeiten Im Abschnitt Kreisel alte Kanzlei bis Listrig werden von 25. April bis 10. Juni Bauarbeiten durchgeführt. Um die Verkehrsbehinderung gering zu halten, wird nachts gearbeitet. 19.04.2022, 09.15 Uhr

Belagsarbeiten im Emmen.) Bild: LZ Archiv

Auf der Kantonsstrasse K 13 / K13e werden in der Gemeinde Emmen im Abschnitt Kreisel alte Kanzlei bis Listrig bauliche Unterhaltsmassnahmen ausgeführt. Die Arbeiten dauern laut Mitteilung der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (Vif) von Montag, 25. April bis Freitag, 10. Juni 2022.

Neben der Instandsetzung von Schachtabdeckungen und teilweise Randabschlüssen, würden der Deckbelag sowie die Fahrbahnmarkierung erneuert, heisst es in der Mitteilung. Die Arbeiten werden grösstenteils in der Nacht ausgeführt, um die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten. Die Bauzeit erfolgt jeweils 18.30 Uhr und dauert in der Regel bis 5 Uhr.

Der Verkehr wird während den Unterhaltsmassnahmen durch einen Verkehrsdienst geregelt. Die Anwohnerzufahrt ist mit Einschränkungen gewährleistet. Die Arbeiten sind witterungsabhängig und können verschoben werden. (rgr)