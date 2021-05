Emmen Einwohnerrat ist erfreut über die positive Rechnung – mahnt aber zu Zurückhaltung Die in der Gemeinde Emmen anstehenden Investitionen verhindern, dass das Parlament in Euphorie über die gute Jahresrechnung ausbricht. Beatrice Vogel 18.05.2021, 20.11 Uhr

Selten verläuft eine Einwohnerratssitzung in Emmen so speditiv und einträchtig wie jene von diesem Dienstag: Mehrere Geschäfte wurden ohne Fraktionssprecher einstimmig durchgewinkt – auch sonst oft kontroverse Finanzgeschäfte. Darunter die Revision des Reglements über den Finanzhaushalt, der das Parlament in zweiter Lesung einstimmig zugestimmt hat. Ab sofort darf das Budget der Gemeinde Emmen höchstens ein Defizit von 3 Prozent des Steuerertrags aufweisen.