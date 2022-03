Emmen Feldbreite ist mit 860 Wohnungen fast fertig gebaut – ein exklusiver Blick in die neuen Eigentumswohnungen Zwei Bauprojekte in der Feldbreite sind fast fertig, es bleibt nur ein unbebautes Grundstück übrig. Innert zehn Jahre wurde hier ein ganzer Stadtteil aus dem Boden gestampft. Beatrice Vogel Jetzt kommentieren 02.03.2022, 05.00 Uhr

Bereits fertiggestellte Wohnungen der Überbauung «Feld Eins» in der Feldbreite. Bild: Pius Amrein (Emmen, 22. Februar 2022)

Unkenrufen zum Trotz: Die Feldbreite in Emmen hat sich zu einem beliebten und belebten Quartier entwickelt. Anfangs war das Quartier, das in rund zehn Jahren auf dem Areal des ehemaligen Schindlerdörflis aus dem Boden gestampft wurde, vor allem bei berufstätigen Singles und Paaren beliebt. Nun sind Jugendliche und Kinder genauso auf dem Feldbreiteplatz oder in den Innenhöfen anzutreffen wie Senioren.