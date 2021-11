Graber & Steiger gewinnen Preis für Wohnhaus in Emmer Gewerbezone

Emmen Geschäftshaus? Nein! Hier wird mitten in der Gewerbezone auf drei Etagen gewohnt Auf einem Mini-Grundstück in Emmen haben die Luzerner Architekten Graber & Steiger ein platzsparendes und ressourcenschonendes Einfamilienhaus geschaffen. Dafür wurden sie nun ausgezeichnet. Roman Hodel Jetzt kommentieren 10.11.2021, 11.45 Uhr

So sieht es aus, das platzsparende und ressourcenschonende Einfamilienhaus.

Inmitten von Gewerbehallen, am Rand des Emmer Meierhöfli-Quartiers, erhebt sich auf einem schmalen, nur gerade 84,5 Quadratmeter grossen Grundstück ein vierstöckiges, letztes Jahr fertiggestelltes Gebäude. Mit seinem hellgrauen Äusseren, den Bandfenstern an der Breitseite und dem blechernen Walmdach reiht es sich auf den ersten Blick als weitere Gewerbebaute in die Umgebung ein. Doch falsch. Darin wird gewohnt.

Das ausgezeichnete Wohnhaus könnte von aussen geradeso gut ein Gewerbebau sein. Bild: PD/Dominique Marc Wehrli

Die vom Luzerner Architekturbüro Graber & Steiger entworfene platzsparende Adaption eines Einfamilienhauses ist im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnet: Beim Wettbewerb «Häuser des Jahres 2021», der vom Deutschen Architekturmuseum und dem Architekturverlag Callwey ausgelobt wird, erhielt ihr Projekt «Die Charta von Luzern-Nord» unter 180 Einsendungen einen der sieben Anerkennungspreise.

Eigentümer sind bekannt für ihre Chilbi-Confiserie

Lucia Haegeli an ihrem Chilbi-Stand. Archiv

Lucia und Michael Haegeli haben das Areal vor wenigen Jahren gekauft und nutzen es als Lagerfläche und Werkstätte für ihre gleichnamige Chilbi-Confiserie. Eines Tages fragten sie Graber & Steiger: Wo könnten wir hier ein Wohnhaus realisieren, das den Betrieb nicht tangiert? Die Architekten schlugen die Fläche einer bestehenden Garage vor. «Der Bauherrschaft schwebte eine möglichst rohe, direkte und atelierartige Wohnform vor», sagt Christoph Steiger und fügt an:

«Sie hatte keine Bilder im Kopf, wie man sie aus Einrichtungsmagazinen kennt.»

Aufgrund der limitierten Grundfläche und der doch gewissen Erwartungen an die Raumgrösse entwarfen die Architekten das vierstöckige Gebäude. Unten wieder eine Garage, darüber drei Etagen mit 158 Quadratmetern Wohnfläche. Zwischenwände gibt es kaum und die Aussenwände tragen fast alle Lasten. «Das Haus ist von der Typologie auch im Innern einer Gewerbehalle nachempfunden», so Steiger. Dazu passt der gegossene Zementboden. Dank Holzelementbauweise dauerte die Bauzeit nur acht Monate. Ein Hingucker ist die Belichtung: Neben konventionellen Bandfenstern gibt es zuoberst eine Oblichter-Reihe – wie man es von Gewerbehallen kennt – und auf der Längsseite quadratische Fenster.

Die Oblichter sorgen für ein helles Dachgeschoss. Bild: PD/Dominique Marc Wehrli

Vor Letzteren sind vertikale Holzlamellen montiert. Damit lässt sich der Lichteinfall je nach Lust und Laune regulieren. Und es ist ein Sichtschutz, denn die Nachbargebäude sind nah.

Die Wände sind alle aus Holz, dank Lamellen vor den Seitenfenstern lässt sich der Lichteinfall dort regulieren. Bild: PD/Dominique Marc Wehrli

Die Haegelis sind vom Haus jeden Morgen «geflasht»

Das viele Holz war für die Bauherrschaft eine Bedingung: «Auch dass man es innen wie aussen sieht und riecht», sagen Lucia und Michael Haegeli. Die beiden haben es zudem selber lasiert oder gestrichen. Dabei kam Michael seine Erstausbildung als Maler zugute. Und das Haus an sich, passt alles? «Wir sind jeden Morgen nach dem Aufstehen geflasht.» Sie schwärmen von den grosszügigen, hellen Räumen, der ruhigen Umgebung, dem entspannteren Leben. Denn kommt das Paar spät von einer Chilbi zurück, sind es vom Geschäft ins Schlafzimmer nur noch ein paar Schritte.

Der Auftrag reizte Graber & Steiger nicht zuletzt deshalb, weil hier Wohnen und Arbeiten an einem Ort vereint sind. «Im Zuge der Moderne wurde lange das Gegenteil propagiert, also die räumliche Trennung von Wohn- und Arbeitsquartieren», sagt Niklaus Graber. Das sei mit Blick auf die damals überfüllten Städte nachvollziehbar gewesen. «Nur wurde dies überstrapaziert – die Folge davon sind monotone, je nach Tageszeit ausgestorbene Quartiere, ganz zu schweigen vom Pendlerverkehr», sagt er. Insofern stehe ihr Haus auch für eine gewisse Rückbesinnung. Weil das Gebäude in einer reinen Gewerbezone steht, dürfen aber nur die Firmeninhaber darin wohnen. Entsprechend ist es so gestaltet, dass später eine allfällige Umnutzung mit bescheidenem Aufwand möglich ist.

Das Haus ist ein kluger Lösungsansatz für ein Dilemma unserer Zeit

Natürlich ist das Gebäude eine Massanfertigung, zumal umgesetzt «in einem sportlichen Kostenrahmen», wie die Architekten sagen – ohne Zahlen zu nennen. Trotzdem stösst es eine allgemeine Diskussion an und liefert einen klugen Lösungsansatz für ein Dilemma unserer Zeit: Nach wie vor träumen viele vom Eigenheim, obschon es wegen des Flächen- und Ressourcenverschleisses in Verruf geraten ist. Die Architekten hoffen deshalb, dass ihr Beispiel von Wohnen und Arbeiten am selben Ort wieder vermehrt Schule macht, dass Zonenpläne hierfür aufgeweicht werden. Auch unter diesem Aspekt erfüllt sie der Anerkennungspreis mit Genugtuung. Niklaus Graber sagt es so:

«Es ist ein kleines, unspektakuläres Projekt; umso mehr schätzen wir, dass die Jury den Inhalt bewertet hat.»

Treppensteigen hält fit: Die Wohnfläche verteilt sich auf drei Etagen. Bild: PD/Dominique Marc Wehrli