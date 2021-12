Emmen: Florence Anliker wird neue Geschäftsführerin von Akku

Emmen Kunstplattform Akku richtet sich neu aus – mit neuer Geschäftsführerin Florence Anliker übernimmt im nächsten Jahr die Führung. Mit ihr soll sich die Institution öffnen. 16.12.2021, 05.00 Uhr

Die Kunstplattform Akku. Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 2. März 2021)

Die Emmer Kunstplattform Akku will künftig ein breiteres Publikum anziehen. Für die Umsetzung der neuen Strategie hat der Stiftungsrat Florence Anliker aus Unterendingen als Geschäftsführerin gewählt, wie es in einer Mitteilung heisst. Die 31-Jährige tritt die Stelle im Januar 2022 an. Der bisherige Geschäftsführer Karl Bühlmann tritt zurück. Er hat die Akku «nach der Gründung im Jahre 2008 aufgebaut und seither erfolgreich geführt», heisst es in der Mitteilung. Zusammen mit seiner Frau Isolde erhielt er 2020 den Emmer Kulturpreis.

Die neue Akku-Geschäftsführerin Florence Anliker. Bild: PD

Florence Anliker hat einen Master in Geschichte und Ägyptologie, war Projektleiterin verschiedener Ausstellungen in Museen der Kantone Aargau und Bern. Im Frühling werde sie berufsbegleitend eine Ausbildung in Kulturmarketing absolvieren.

Auch der Stiftungsrat setzt sich neu zusammen

Auch der Stiftungsrat wird per Januar 2022 neu konstituiert. «Die Dienstältesten treten zurück, um die ehrenamtliche Arbeit in neue Hände zu legen», heisst es in der Mitteilung. Das betrifft Gründungspräsident Thomas Willi, Isolde Bühlmann, Hansruedi Rüfenacht und Peter Liembd. Thomas Barbana und Walter Bucher bleiben im Stiftungsrat. Neu dabei sind Jacqueline Holzer, Jürg Meyer und Ivan Malito. Stiftungspräsident wird Kulturdirektor Brahim Aakti (SP).

Kunst bleibe auch künftig Kern des Betriebs, in Zukunft soll Akku aber «vielfältiger und dynamischer werden». Kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte, Performances und Lesungen «sollen wieder aufgenommen werden und ein ambitioniertes Ausstellungsprogramm begleiten, gestaltet von Gastkuratoren». Neue Formate wie Live-Kommunikation via Internet oder private Anlässe wie Hochzeiten sollen die Lücken zwischen den Ausstellungen füllen. (std)