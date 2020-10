«Emmen Lacht» wird auf das nächste Jahr verschoben «Emmen Lacht», das Comedy Festival im Le Théâtre musste im Mai bereits auf Oktober umterminiert werden. Nun findet es auch in der kommenden Woche nicht statt. Die Veranstalter haben das Comedy Festival auf 2021 verschoben werden. 24.10.2020, 17.49 Uhr

Comedian Joël von Mutzenbacher wird heuer nicht in Emmen auftreten. Bild: Emmen Lacht 2019 / Markus Frömml

(chi) Aufgrund der aktuellen Situation rund um das Coronavirus haben die Veranstalter des Comedy-Festivals Emmen Lacht beschlosen, die diesjährige Ausgabe auf den 5. bis 9. Mai 2021 zu verschieben, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Anlass hätte kommende Woche vom 29. bis 31. Oktober stattfinden sollen. Geschäftsführer Pirmin Lötscher wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: «Als Veranstalter eines Anlasses in dieser Grösse – wir reden von 560 Personen in einem geschlossenen Raum, Stuhl an Stuhl – haben wir eine Verantwortung zu tragen. Diese müssen wir wahrnehmen.»



Es wurde für die Veranstaltungen neue Daten definiert:

5. Mai 2021 (noch offen)

6. Mai 2021 Oropax

7. Mai 2021 Massimo Rocchi

8. Mai 2021 Swiss Comedy Night

9. Mai 2021 (noch offen)

Die Vorstellung von Hazel Brugger kann nicht ins nächste Festivalprogramm verschoben werden. Es wird ein alternatives Programm gesucht.



Sämtliche verkauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.