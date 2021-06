Bebauungsplan Sonne in Emmen: Gemeinde fordert Qualität

Emmen Lebensraum statt nur Wohnraum: So fordert die Gemeinde mehr Qualität bei Überbauungen Bebauungspläne wie aktuell jener für das Areal Sonne in Emmen sind ein Mittel, um Neuüberbauungen zu steuern. Die Gemeinde gewichtet dabei das öffentliche Interesse hoch – auch, indem sie die Bevölkerung befragt. Beatrice Vogel 10.06.2021, 05.00 Uhr

Gleich zwei Bebauungspläne für Grundstücke im Raum Sonnenplatz/Gerliswilstrasse in Emmenbrücke sind in Entstehung: Jener für das Areal Sonne liegt derzeit öffentlich auf, der Bebauungsplan Alte Kanzlei befindet sich in der Überarbeitung für die öffentliche Auflage.

Blick vom Bahnhof Gersag auf den hinteren Teil des Areals Sonne, das schon bald neu überbaut werden soll. Jakob Ineichen

(Emmen, 19. Mai 2021)

Bei beiden Projekten hat die Gemeinde Emmen eine öffentliche Mitwirkung durchgeführt – jeder und jede konnte sich die Unterlagen auf mitwirken.emmen.ch ansehen und sich dazu äussern. Immer öfter wird die Bevölkerung bei Arealentwicklungen nach ihrer Meinung gefragt, auch bei der Ortsplanungsrevision in Emmen gab es ein breites Mitwirkungsverfahren zum städtebaulichen Gesamtkonzept. Die Mitwirkung zu den gesetzlichen Vorgaben der neuen Ortsplanung wird ebenfalls breit angelegt sein.

«Die Bevölkerung ist kritischer geworden, vor allen bei öffentlich relevanten und zentralen Orten», sagt Christine Bopp, Leiterin des Bereichs Planung der Gemeinde Emmen.

«Wird nicht aktiv informiert, kommt schnell die Kritik, die Gemeinde plane an der Bevölkerung vorbei.»

Mitwirkungen dienen deshalb vor allem der Transparenz und Kommunikation. Die Gemeinde erfährt dadurch aber auch, was die Bevölkerung will – auch wenn sich nicht jede Anregung umsetzen lässt.

Freie Denkfabrik fordert attraktiven Lebensraum

Eine besonders aktive «Teilnehmerin» an Mitwirkungen ist vor rund zwei Jahren im Rahmen des Quartiervereins Sonnenhof entstanden: das Format «Freie Denkfabrik Sonnenhof». Diese veranstaltet regelmässig kurze Treffen, bei denen über ein vorher vereinbartes Thema frei diskutiert wird. Es sind immer wieder andere Teilnehmende, die auf Einladung dazustossen. Oft reicht die Freie Denkfabrik Beiträge zu Mitwirkungsverfahren ein, so auch zu den Bebauungsplänen Sonne und Alte Kanzlei.

Beide Beiträge folgen dem gleichen Grundtenor: Die Areale sollen in einem grösseren Zusammenhang unter Berücksichtigung der lokalen Geschichte betrachtet werden. Und: «In neuen Überbauungen soll ein gemeinschaftlicher Lebensraum mit Möglichkeit der Mitwirkung entstehen, nicht nur Wohnraum», sagt Sandro Bieri, Präsident des Quartiervereins Sonnenhof und Umgebung sowie Initiant der Freien Denkfabrik. Gemeinschaftsräume, öffentlich zugängliche Dachterrassen, Innenhöfe und Vorgärten, Vernetzung der Quartiere mit durchgehenden Fuss- und Velowegen zu öffentlichen Plätzen, Quartiertreffpunkte – auf solche Dinge soll bei Arealentwicklungen geachtet werden mit dem Ziel, «über das Bauen Begegnungen und Zusammensein zu ermöglichen», so Bieri.

Der Innenhof der geplanten Überbauung Sonne. Visualisierung: PD

Tatsächlich sieht sich die Gemeinde heute stärker in der Pflicht, bei Bauvorgaben die Interessen der Öffentlichkeit zu vertreten. So schreibt sie im Bebauungsplan Sonne explizit Gemeinschafts- und Mehrzweckräume vor – obwohl damit bereits früh im Prozess detaillierte Vorgaben gemacht werden, die über die allgemeinen Bauvorschriften hinaus gehen. Christine Bopp:

«Wir setzen uns für die Qualität der Bebauungen ein. Sie sollen nicht nur eine gute Bausubstanz aufweisen, sondern auch Lebensqualität bieten.»

Die Gemeinde reagiert damit auf Kritik an Renditeobjekten, die allzu oft lieblos und unpraktisch daherkommen. Meist wird am Ende die Gemeinde dafür kritisiert, nicht die Bauherrschaft. «Zusätzliche Elemente, die zur Lebensqualität beitragen, werden von Investoren oft nicht initiiert – sie leben ja meist nicht selbst in den Wohnungen», so Bopp. «Deshalb fordern wir sie ein.» Damit könne Leerstand vermieden und das Wohlwollen der Nachbarschaft gefördert werden.

Familiengärten weichen Wohnüberbauung Das Areal Sonne liegt zwischen Gerliswil- und Gersagstrasse und grenzt an den Sonnenplatz. Es umfasst unter anderem das UBS-Gebäude, das als schützenswert eingestufte Gasthaus Adler sowie ein Familiengartenareal. Gemäss Richtprojekt sind total 275 Wohnungen vorgesehen. Für Gewerbe, Dienstleistungen, Ateliers und Gastronomie sollen vornehmlich im Erdgeschoss rund 3500 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Im Zentrum des Areals ist ein Innenhof geplant, Fusswege sollen ihn mit dem umliegenden Quartier verbinden. Der Bebauungsplan für das Areal Sonne liegt bis 6. Juli bei der Gemeinde Emmen öffentlich auf. Mehrere Grundeigentümer der Gebäude an der Gerliswilstrasse hegen aktuell keine Bauabsichten. Der grösste Teil des Areals (darunter die Familiengärten) befindet sich im Besitz der Steiner Investment Foundation. Dieser Teil soll schon bald mit vier neuen Gebäuden und dem erwähnten Innenhof überbaut werden. Gemeinderat will Tempo 30 Im Mitwirkungsbericht zum Bebauungsplan schreibt der Emmer Gemeinderat, dass er sich beim Kanton für Tempo 30 auf der Gerliswilstrasse zwischen Sonnenplatz und Kreisel Alte Kanzlei einsetzt – aus Lärmschutzgründen. Ebenfalls will er auf der Gersagstrasse bis zur SBB-Unterführung Tempo 30 einführen. Der Gemeinderat hat sich schon mehrmals für Tempo 30 auf der Gerliswilstrasse ausgesprochen, zuletzt als ein entsprechendes Postulat im Einwohnerrat behandelt wurde, das jedoch keine Mehrheit fand. (bev)

Die geplante Überbauung Sonne. Visualisierung: PD

Laut Christine Bopp legt die Gemeinde bei Arealentwicklungen grossen Wert auf die Aufenthaltsqualität der Aussenräume, gerade weil sie von öffentlichem Interesse sind. «Bei Innenräumen lassen wir hingegen vieles offen, damit auch bei einer späteren Umsetzung zeitgemäss gebaut werden kann.» Für bestehende Gebäude gilt die Bestandesgarantie, weshalb es lange dauern kann, bis ein Bebauungsplan umgesetzt wird. «Die Herausforderung bei der Planung ist, heute Vorgaben zu formulieren, die offen genug sind, dass eine zeitgemässe Umsetzung auch in mehreren Jahren noch möglich ist, und gleichzeitig die wesentlichen öffentlichen Interessen fixiert sind», so Bopp.

Freiwillig verzichtet niemand auf eine höhere Rendite

Zu Letzteren gehört die Dichte einer Bebauung – auch angesichts von Befürchtungen eines zu starken Wachstums. «Seit einiger Zeit führen wir schon vor dem Projektwettbewerb eine Dichtestudie durch, um die maximale Dichte vorgeben zu können», sagt Bopp. Dabei zeige sich, dass Investoren jeweils das Maximum ausschöpfen wollen – freiwillig verzichte niemand auf eine höhere Rendite zu Gunsten einer verträglicheren Dichte. Zudem fordert das Raumplanungsgesetz eine Verdichtung. «Beim Areal Sonne ist es durch die Form und Anordnung der Gebäude gelungen, die Dichte in ihrer Wirkung zu entschärfen.» Eine solche Verträglichkeit wolle man künftig verstärkt einfordern.

Modell des Bebauungsplans Sonne. Bild: Gemeinde Emmen, Bearbeitung: Oliver Marx

Auf all diese Punkte wird in der neuen Ortsplanung auch in den regulären Bauzonen Wert gelegt. Trotzdem wird bei der Revision geprüft, wichtige Areale bebauungsplanpflichtigen Zonen zuzuordnen – denn: «Die Bereitschaft der Grundeigentümer, auf Forderungen einzugehen, ist bei Arealentwicklungen grösser, weil sie dank dem Bebauungsplan eine höhere Ausnützung erhalten», erklärt Christine Bopp. Die Gemeinde erhält im Gegenzug die von ihr gewünschte Qualität.