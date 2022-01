Emmen Mutmasslicher Einbrecher festgenommen Der Mann konnte kurz nach der Tat von einer Polizeipatrouille dingfest gemacht werden. 07.01.2022, 14.17 Uhr

Am Mittwoch, 5. Januar, kurz nach 23.15 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass ein Mann in Emmen einen Einschleichdiebstahl begangen habe. Der gesuchte Mann konnte anlässlich der Fahndung kurz nach 23.30 Uhr in der Nähe des Tatortes durch eine Polizeipatrouille widerstandslos festgenommen werden, wie die Luzerner Polizei mitteilt.