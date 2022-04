Emmen: Nachtarbeiten auf der Gerliswilstrasse geplant

Emmen Nachtarbeiten auf der Gerliswilstrasse Ende April bis Mitte Juni geplant 19.04.2022, 20.50 Uhr

Auf der Neuenkirch- und der Gerliswilstrasse in der Gemeinde Emmen werden im Abschnitt Kreisel Alte Kanzlei bis Listrig bauliche Unterhaltsmassnahmen ausgeführt. Die Arbeiten dauern laut Mitteilung der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (VIF) von Montag, 25. April, bis Freitag, 10. Juni. Neben der Instandsetzung von Schachtabdeckungen und teilweise Randabschlüssen werden der Deckbelag sowie die Fahrbahnmarkierung erneuert.

Auf Nachfrage heisst es beim VIF, dass es sich um die nötigsten Unterhaltsarbeiten an der Oberfläche handelt, die unabhängig sind vom Strassenprojekt für die Gerliswilstrasse, das in Planung ist. Bis dieses umgesetzt wird, dauert es noch wohl noch fünf bis zehn Jahre. Die Arbeiten werden grösstenteils in der Nacht zwischen 18.30 Uhr und 5 Uhr ausgeführt. Der Verkehr wird während der Unterhaltsmassnahmen durch einen Verkehrsdienst geregelt. Die Anwohnerzufahrt ist mit Einschränkungen gewährleistet.