Landi Sempach-Emmen sagt Ja zum Projekt Tankstelle mit Top Shop

Die Landi Sempach-Emmen, Betreiberin von vier Agrola Tankstellen in der Region Luzern, investiert in den Bau eines neuen Standorts an der Seetalstrasse in Emmen. Die Generalversammlung hat dem Kredit für den Um- und Neubau zugestimmt.

02.05.2022, 14.52 Uhr