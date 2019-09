Emmen: Ramona Gut-Rogger übernimmt Direktion Sicherheit und Sport Die neu gewählte Gemeindepräsidentin von Emmen, Ramona Gut-Rogger, übernimmt die Direktion Sicherheit und Sport. Unter den bisherigen Gemeinderäten gibt es bis zum Ende der laufenden Legislatur keine Direktionswechsel.

V.l.n.r.: Patrick Vogel (Gemeindeschreiber), Brahim Aakti (Gemeinderat), Josef Schmidli (Gemeinderat), Ramona Gut-Rogger (Gemeindepräsidentin), Patrick Schnellmann (Gemeinderat), Thomas Lehmann (Gemeindrat) und Michael Kost (Stv. Gemeindeschreiber) Bild: PD

(fmü) Am 2. September 2019 wurde Ramona Gut-Rogger (FDP) in stiller Wahl als Mitglied des Gemeinderates und als Gemeindepräsidentin gewählt. Nun hat die Emmer Exekutive an der konstituierenden Sitzung die Direktionszuteilung und die Arbeitspensen für den Rest der Amtsperiode 2016-2020 festgelegt. Hiernach übernimmt Ramona Gut-Rogger die Direktion Sicherheit und Sport, während die übrigen Gemeinderäte ihre Direktionen wie bisher weiterführen. Das heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde Emmen. Ebenfalls werde Josef Schmidli weiterhin die Funktion als Vizepräsident übernehmen.

Ramona Gut-Rogger nimmt ihre Tätigkeit als Gemeindepräsidentin am 14. Oktober 2019 auf. Die Ersatzwahl wurde aufgrund des Rücktritts von Amtsvorgänger Rolf Born notwendig.

Die Direktionszuteilung des Gemeinderates Emmen:

-Josef Schmidli, Direktor Bau und Umwelt

-Thomas Lehmann, Direktor Soziales und Gesellschaft

-Patrick Schnellmann, Direktor Finanzen und Personelles

-Brahim Aakti, Direktor Schule und Kultur

-Ramona Gut-Rogger, Direktorin Sicherheit und Sport