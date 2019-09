Emmen: Regierungsrat macht den Weg frei für 155 Wohnungen in der Herdschwand

Emmen: Regierungsrat macht den Weg frei für 155 Wohnungen in der Herdschwand

Emmen: Regierungsrat macht den Weg frei für 155 Wohnungen in der Herdschwand Der Luzerner Regierungsrat hat den Bebauungsplan und die Umzonung im Gebiet Herdschwand genehmigt. Auf die gegen den Bebauungsplan eingereichten Verwaltungsbeschwerden ist er mangels Legitimation gar nicht erst eingetreten.

Der Bebauungsplan Neuschwand in Emmen sieht den Bau von rund 155 Wohnungen vor. (Visualisierung PD)

(zim/pd) Am 19. September 2017 beschloss der Einwohnerrat Emmen die Änderung des Teilzonenplans Herdschwand sowie den Erlass des Bebauungsplans Neuschwand. Gegen diesen Beschluss wurde laut einer Mitteilung des Regierungsrates das fakultative Referendum ergriffen. Am 5. März 2018 nahmen die Stimmberechtigten den Bebauungsplan sowie die Teilzonenplanänderung an. Auf einem Perimeter von 18'298 Quadratmetern sollen rund 155 Wohnungen realisiert werden.

Der Regierungsrat hat den Bebauungsplan und die Teilrevision des Zonenplans nun genehmigt, heisst es in der Mitteilung weiter. In seinem Genehmigungsentscheid weist der Regierungsrat die gegen den Bebauungsplan eingereichten Verwaltungsbeschwerden ab, beziehungsweise tritt auf diese mangels Legitimation nicht ein.