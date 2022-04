Emmen Siegerprojekt für Wohnsiedlung erkoren: So soll das Gebiet am Seetalplatz ab 2026 aussehen In den nächsten vier Jahren sollen die Areale am Seetalplatz überbaut werden. Neben der kantonalen Verwaltung entsteht eine grüne Genossenschaftssiedlung mit 380 Wohnungen und Gewerbenutzung. Beatrice Vogel Jetzt kommentieren 13.04.2022

Exklusiv für Abonnenten

Die Brache am Seetalplatz, die derzeit als Parkplatz genutzt wird, soll in den nächsten Jahren überbaut werden. Bild: Patrick Hürlimann (Emmenbrücke, 15. März 2022)

Auf der Brache am Seetalplatz direkt an der Kleinen Emme soll bis Ende 2026 eine neue Überbauung mit Wohn- und Gewerbenutzung entstehen. Der Luzerner Regierungsrat hat das Baurecht für das 17'000 Quadratmeter grosse Grundstück an die neu gegründete Baugenossenschaft Rüüssegg vergeben. Diese präsentiert nun das Siegerprojekt des Studienauftrags: eine Komposition aus verschieden grossen Gebäuden und Hofräumen mit Ausrichtung zur Kleinen Emme. Dem Projekt liege die Idee eines Archipels zugrunde, heisst es in der Mitteilung: Eine lose Schar von Gebäuden werde von einem Auenpark mit Wasserbezug umspült. Entworfen wurde es von Westpol Landschaftsarchitektur aus Basel zusammen mit Dreier Frenzel Architecture + Communication aus Lausanne.

Vogelperspektive auf die neue Überbauung am Seetalplatz. Visualisierung: Archviewer Raumgleiter AG; Beschriftung: Janina Noser

Entlang der stark befahrenen Strassen wird die Siedlung von Blockrandbauten begrenzt. Im Innern ist die Überbauung kleinteiliger und mit Wegen durchbrochen. Vom Verwaltungsgebäude des Kantons Luzern her, das bis 2026 auf dem Nachbargrundstück gebaut wird, gibt es eine städtische Gasse, quasi das Eingangsportal in die sonst grüne Siedlung. Die Gebäude werden – mit Ausnahme des hohen, markanten Kopfbaus am Seetalplatz – voraussichtlich vier bis fünf Geschosse umfassen.

Aussenräume sind besonders wichtig

Angestrebt werden eine autoarme Siedlung, starke soziokulturelle Durchmischung und ein vielfältiger Nutzungsmix, sagt Thomas Häusler, Geschäftsführer der Genossenschaft Rüüssegg. Erreicht werden soll dies durch Klein- und Grosswohnungen, klassische und altersgerechte Wohnräume, aber auch Jokerzimmer, Räume für Co-Living und Co-Working, Gemeinschaftsräume sowie Geschäfte, Gewerbe und Ateliers in den Erdgeschossen. Unter den rund 380 Wohnungen soll es vom geförderten Wohnraum bis hin zu genossenschaftlichen Eigentumswohnungen alles geben.

«Besonders wichtig sind für uns die Aussenräume», sagt Häusler. Es gibt grössere und kleinere Plätze und eine verzweigte Durchwegung. Die Mitglieder der Genossenschaft sollen mitbestimmen, was mit einem Teil der Flächen im Freien geschehen soll – vom gemeinsamen Garten über Treffpunkte bis hin zu Rückzugsorten.

Blick ins Grüne: So sollen die Innenhöfe der neuen Überbauung aussehen. Visualisierung: Westpol / Dreier Frenzel

«Eine qualitätvolle Verdichtung funktioniert nur mit hochwertigen Aussenräumen», begründet Häusler. Für den Studienauftrag wurde deshalb ein besonderer Weg gewählt: Der Auftrag wurde an sechs Planungsteams vergeben – drei Architekturbüros, die sich mit Landschaftsarchitekten zusammentaten, und drei Landschaftsarchitekturbüros, die sich Architekten dazu holten. Dass nun ein Team den Zuschlag erhält, bei dem Landschaftsarchitekten im Lead sind, kommt also nicht von ungefähr.

Im Vorstand sitzen vorläufig die Entwickler

Hinter der Genossenschaft Rüüssegg steht eine Kooperation der Immobilienentwicklerin Halter AG und der Entwicklergenossenschaft Wir sind Stadtgarten (WSS). Sie haben die neue Wohnbaugenossenschaft gegründet und stellen den Vorstand. «Bei der Gründung einer neuen Genossenschaft braucht es Kapital für die Initiierung des Projekts, Kostensicherheit und Know-how über Betriebsorganisation und Vorstandsmanagement. Wir stellen das zur Verfügung», erklärt Thomas Häusler. Er ist bei der Halter AG in Luzern mitverantwortlich für die Akquisition und seit Beginn an der Projektentwicklung am Seetalplatz beteiligt.

Wenn die Wohnungen bezogen sind, soll der heutige Vorstand nach und nach durch Genossenschafter und Genossenschafterinnen abgelöst werden. «Die Halter AG wird sich nach der Übergabe des Betriebs an den neuen Vorstand zurückziehen», so Häusler. Somit entstehe eine eigenständige Mietergenossenschaft, bei der die Bewohnenden zu Eigentümerinnen und Eigentümer ihrer Siedlung werden. Das durch die Entwickler eingeschossene Kapital werde dann durch die Genossenschaft zurückgezahlt. Dieses Prinzip wurde durch Halter und WSS bereits bei der Huebergass in Bern angewandt. Die Genossenschaft Rüüssegg steht zudem hinter dem Vorhaben der Smart City in Luzern Nord: Sie beteiligt sich etwa am kürzlich lancierten Bevölkerungsbudget für die Quartiergestaltung.

Das Siegerprojekt für die Überbauung geht nun in die Überarbeitung. Die Baueingabe ist per Ende Jahr geplant, der Baustart per Herbst 2023. «Da wir mit einem rechtsgültigen Bebauungsplan arbeiten, bin ich zuversichtlich, dass der Zeitplan realistisch ist», sagt Thomas Häusler.

Hinweis: Alle Studienbeiträge können ab 22. April unter rüüssegg-areal.ch eingesehen werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen