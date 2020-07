Emmen stellt alle Verfahren zu adaptiven 5G-Antennen auf Eis

Adaptive Antennen senden Signale gezielt in Richtung der Nutzerinnen und Nutzer. Bis auf Weiteres seien sie wie konventionelle Antennen zu beurteilen, gab der Bundesrat am 22. April 2020 bekannt. «Damit ist der Schutz der Bevölkerung jederzeit gewährleistet», schreibt er in einer Medienmitteilung.

Dieses Reglement gilt jedoch nur, bis vom Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) eine Vollzugshilfe bereitgestellt wird. Dazu sind jedoch zunächst Testmessungen notwendig.