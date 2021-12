Einwohnerrat Emmen: Wohnmobil-Stellplätze geben zu reden

Emmen Tourismusboom dank Campern? Wohnmobil-Stellplätze für Emmen geben zu reden Der Parteilose Paul Jäger fordert öffentliche Stellplätze für Camper. Der Einwohnerrat zweifelt deren Nutzen an – hat Jägers Postulat aber doch teilweise überwiesen. Robert Knobel 14.12.2021, 19.05 Uhr

Ob auf der grünen Wiese oder auf einem Parkplatz: Offizielle Wohnmobil-Plätze sind bei Campern beliebt. Stefan Kaiser

Es gibt auch Profiteure der Coronakrise – zum Beispiel das Wohnmobil: Man reist ohne Risiko einer Ansteckung, ist von Einschränkungen in Gastronomie und Hotellerie kaum berührt und kann gleichzeitig neue Gegenden entdecken. «Der Markt wurde mit Wohnmobilen geradezu überschwemmt», sagt der Emmer Einwohnerrat Oliver Blaser (FDP). Die Entwicklung habe aber auch eine negative Seite für die Reisefreudigen: Die Preise auf den Campingplätzen seien «derart explodiert, dass sich viele nach einem Stellplatz umsehen».

«Emmen ist in einschlägigen Foren ein schwarzer Fleck»

Genau solche öffentlichen Stellplätze soll die Gemeinde Emmen künftig anbieten – versehen mit Strom- und Wasseranschluss. Das forderte Paul Jäger (parteilos) in einem Postulat. Auch er spricht von einem eigentlichen Campingboom – wobei er festhält: «Angefressene Camper gehen fast nie auf einen Campingplatz.» Doch in den einschlägigen Foren sei das Gebiet Emmen-Luzern «ein schwarzer Fleck», was Stellplätze betrifft. «Man ist gezwungen, auf öffentlichen, unsicheren Parkplätzen zu übernachten.» Die Bereitstellung von offiziellen Wohnmobil-Stellplätzen könnte der Gemeinde nicht nur Einnahmen aus Gebühren bescheren, sondern würde auch den lokalen Tourismus fördern. «Man könnte den Flugbetrieb beobachten, eine Aufführung im Le Théâtre besuchen und zum Essen ins Restaurant gehen.» Das alles würde Wertschöpfung für Emmen generieren, so Jäger.

Die Mehrheit des Einwohnerrats glaubt allerdings nicht an einen Tourismusboom wegen ein paar Wohnmobilen, die in Emmen Halt machen. Christian Blunschi (Die Mitte): «Emmen wird nie zur Tourismusgemeinde. Eine Förderung des Tourismus würde nur Kosten verursachen.» Es sei auch nicht Aufgabe der Gemeinde, solche Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Das sah Ralf Scholze (SVP) ähnlich: «Stellplätze brauchen Strom, Wasser, WCs. Wer zahlt das?» Judith Portmann (SP) fand zudem, dass Reisen mit Wohnmobilen ohnehin «eher der gut situierten Bevölkerung vorbehalten» sei.

Trotzdem wurde das Postulat teilweise überwiesen. Auch der Gemeinderat will zwar nicht Wohnmobilplätze aktiv fördern, ist aber immerhin bereit, das Anliegen in die Strategie für Sport- und Freizeitanlagen aufzunehmen. Sollte sich etwa zeigen, dass Wohnmobilplätze an einem Standort leicht realisierbar oder mit anderen Nutzungen zu verbinden sind, könnte das Anliegen dort umgesetzt werden.