Viscosistadt Emmen: Tanzlehrerin Karin Hofstetter wagt Neuanfang

Emmen Trotz und auch wegen Corona: Tanzlehrerin wagt in der Viscosistadt einen Neuanfang Während der Pandemie verlor Tanz- und Bewegungslehrerin Karin Hofstetter ihr Kurslokal. An ihrem neuen Standort plant sie unter anderem Tanzkurse für eine besondere Kundschaft. Roman Hodel 24.08.2021, 15.00 Uhr

Laut ist es in den Räumen von «Let's dance fit and fun», dem Kurslokal von Karin Hofstetter, im 1. Stock eines grossen Fabrikgebäudes in der Viscosistadt in Emmen. Aber nicht etwa, weil Musik aus den Boxen dröhnt. Viel mehr wird auf anderen Etagen gehämmert und gebohrt. Wo einst Nylon produziert wurde, sind heute allerlei Firmen und Künstler eingemietet. Und es werden bald noch mehr, ein grosser Umbau läuft. Hofstetter ist eine dieser neuen Mieterinnen. «Ich bin schon etwas stolz auf mein eigenes Kurslokal», sagt die 56-Jährige.

Im ersten Stock der ehemaligen Nylon-6-Fabrik befindet sich das Kurslokal. Bild: hor

Kündigung mitten im ersten Lockdown

Dass sie ausgerechnet während der Pandemie diesen Schritt wagt, liegt an Corona. Seit 1997 war die Tanz- und Bewegungslehrerin mit Ausbildungen unter anderem von SwissDance, in Aerobic und Spiraldynamik in der «Tanz Trainings Arena» im Meierhöfli-Quartier eingemietet. Dann, mitten im ersten Lockdown Ende April letztes Jahr, der Schock: Die Inhaberin kündigt allen Mieterinnen auf Ende Juli 2020, aus persönlichen Gründen. Hofstetter sagt:

«Zuerst wollte ich die Räume selber oder wenigstens zu zweit übernehmen, doch das wäre viel zu teuer gewesen.»

Unterschlupf fand sie mit ihrem Angebot vorübergehend im Fitwork Fitnesscenter, ebenfalls im Meierhöfli-Quartier. Der Traum vom eigenen Kurslokal aber ging ihr nicht mehr aus dem Kopf. Noch im August besichtigte sie mit ihrem Schwager einen Raum am Centralplatz. «Nur hatte dieser Säulen, für Tanzkurse ist das ungünstig.» Nach der Besichtigung sassen die beiden in einem Café und schauten zur Viscosistadt hinüber. Hofstetter dachte:

«Hier muss es doch etwas geben.»

Tanz- und Bewegungslehrerin Karin Hofstetter bei der Probe mit einem Tanzpaar. Bild: Pius Amrein (Emmenbrücke, 18. August 2021)

Ihr Parkettboden «schwingt und schwimmt»

Am nächsten Tag griff sie zum Telefon. Es sollten allerdings noch Monate vergehen bis zur Vertragsunterzeichnung. Wogegen sie nichts hatte, denn inzwischen befand sich die Schweiz im zweiten Lockdown und es gab viel zu tun. Um die ehemaligen Labor-Räume tanz- und fitnesstauglich zu machen, brauchte es zwei Garderoben mit Duschen, eine Akustikdecke und vor allem einen «schwingenden und schwimmenden» Parkettboden. Dieser ermöglicht ein gelenkschonendes Tanzen. Dabei legte sie selber Hand an und erhielt tatkräftige Hilfe von der Familie und Freunden.

Auch ein kleines Bistro gibt's in dem Kurslokal. Bild: Pius Amrein (Emmenbrücke, 18. August 2021)

Im Mai, kurz nach Bekanntgabe der ersten Coronalockerungen, startete Hofstetter mit ihrem rund 90 Quadratmeter grossen Kurslokal. Trotz treuer Stammkundschaft zögerten manche zunächst noch. «Die einen, weil sie nicht mit Maske tanzen wollten, die anderen, weil sie befürchteten, alles verlernt zu haben», sagt Hofstetter. Dabei ging es ihr selber nicht anders. «Aber was tut man nicht alles, um endlich wieder arbeiten zu können.»

Piksen im Impfzentrum als temporärer Ersatzjob

Zwar konnte sie während des zweiten Lockdowns Bewegungskurse draussen absolvieren, auch hat sie coronabedingten Erwerbsersatz beantragt und erhalten. «Doch davon hätte ich nicht leben können», sagt Hofstetter. Zum Glück habe sie Erspartes und einen Ehemann, der ihr helfe. Hinzu kommt ein unerwartetes Comeback in jenem Beruf, den Hofstetter ursprünglich erlernt hatte – Arztgehilfin. Genau genommen im Impfzentrum auf der Allmend, wo sie Impfwilligen den Piks verpasst.

Sie hofft, «dass Corona unser Leben immer weniger bestimmen wird». Denn eine Normalisierung des gesellschaftlichen Lebens bringe auch die Tanz- und Bewegungskurse wieder in Fahrt. Hofstetter denkt dabei über neue Angebote nach, etwa einen Tanzkurs oder -abend für gleichgeschlechtliche Paare. «So etwas gibt es im Raum Luzern offiziell noch nicht.» Ein Leben ohne Tanzen ist für Hofstetter sowieso unvorstellbar. Sie sagt:

«Tanzen und Bewegen verführt Menschen und verbindet sie miteinander, Tanzen hat keine Altersgrenzen, Tanzen ist Balsam für Körper und Geist.»

